Xeoma 20.2.13 Описание СКАЧАТЬ ( 68,13 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (50) Оцените программу!

4.58 из 5, всего оценок - 81 Рейтинг программы - 4.58 из 5

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5 Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры. Позволяет использовать встроенный плеер для просмотра архивного видео. Не требует установки и прав администратора. Можно использовать для наблюдения за домом и офисом, ребенком во время игр или сна, работниками, няней, автомобилем и другими ценными вещами, использовать в качестве системы безопасности и охраны территории и многих других целей. Отличается интуитивно-понятным интерфейсом и гибкими настройками. Особенности: Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных вебкамер) и IP-камер. Автоматический поиск и настройка камер.

Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.

Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).

Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.

"Расписание" для настройки времени работы модулей. Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать любые 3 модуля, включая 2 источника (видео или аудио), с возможностью хранения архива до 5 дней. Кроме того, доступно управление программой только с компьютера, на котором она установлена. В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 1 часа с момента последнего изменения. Xeoma Video Surveillance для macOS

Xeoma для Android Что нового в Xeoma 20.2.13?

Дополнительный модуль: Детектор скорости автомобиля. Этот модуль работает в комбинации с аппаратным измерителем “ИСКРА ДА/40” и модулем “Распознавание автономеров” и способен определять скорость автомобиля, соотнося данные от радара, фотографию автомобиля и его распознанный номер. Этот модуль приобретается отдельно и активируется поверх лицензий Xeoma Standard или Xeoma Pro. Доступно для тестирования в пробном режиме в течение 1 часа, далее требуется перенастройка.

Дополнительный модуль: Доработан вывод визуализации для модуля “Распознаватель объектов“. Теперь при просмотре не выделяются объекты, которые не подходят по указанным критериям;

Дополнительный модуль: модуль “Распознаватель объектов” теперь может передавать модулю “Отправка Email”, что выбранный тип объекта был найден в кадре. Для этого используйте макрос %OBJECT% в теме или теле письма;

Дополнительный модуль: Доработан CSV отчет для модуля “Детектор лиц (эмоции)“. Теперь в отчетах присутствуют название эмоции и процент точности её распознавания;

PRO: Для метода распознавания через openALPR модуля “Распознаватель автомобильных номеров” добавлена поддержка стран Малайзия и Сингапур;

PRO: доработан выбор архивов для режима множественного просмотра архивов. Теперь выбор возможен среди камер на любой выбранной вкладке (ранее выбор был возможен только со вкладки “Все камеры”);

PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC добавлена поддержка браузеров Edge и Safari;

PRO: Для просмотра в браузере H264/H265 потоков в высоком разрешении по технологии webRTC улучшено качество звука;

Новый модуль “Ограничитель размера объектов” (версия Xeoma Standard и выше) позволит отфильтровать объекты, найденные модулями-фильтрами, по ширине, высоте или комбинации ширины и высоты. Идеально подходит для работы с модулями, не имеющими в настройках ограничителя размера объектов для сработки (например, “Распознаватель Объектов”) – например, для реакции только на взрослых людей (на основе их роста) или только на крупных (хищных) птиц;

Добавлена поддержка USB камер для новых macOS 10.15;

Android: приложение Xeoma для телевизоров на Android теперь можно поставить и видеть на главном окне;

Исправлены неверные координаты прикосновений для Android-приложения под ОС Android 10;

По запросу наших нидерландских партнёров добавлено в окне просмотра архива финализирование записей и мгновенный доступ даже к самым последним секундам архива при нажатии на кнопку “В конец архива”;

Веб сервер: доработан одновременный множественный просмотр одного и того же веб-архива (ранее работал только один);

Отправка Email: теперь к письму можно прикрепить фотографию или видеоотрезок, даже если в качестве источника используется модуль “Захват экрана”;

Захват экрана: доработана работа модуля при работе в установленном в автозагрузку режиме;

Исправлены ошибки прямого сохранения в архив без перекодирования для некоторых камер;

PTZ слежение: модуль снова доступен в редакции Xeoma Standard;

Режимы просмотра: стало возможным менять порядок вкладок;

Режимы просмотра: режим отображения только активных камер теперь работает и с информацией, поступающей от модулей “Детектор Проблем”;

Если во время использования аренды лицензии у вас пропал доступ к Интернет, работа программы самостоятельно восстановится после возвращения доступа;

Устранена остановка работы клиента при попытке показать сообщение о недостатке прав на работу программы при запуске. Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, XP Интерфейс Английский, Русский, Немецкий Закачек (сегодня/всего) 16 / 83 032 Разработчик FelenaSoft (ООО ФеленаСофт) Последнее обновление 16.03.2020 (Сообщить о новой версии) Категории программы Вебкамера ТОП-сегодня раздела "Вебкамера" MyCam 2.5 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате ManyCam 7.0.6.2 ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog, Xeoma 18.11.21 Final Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры Live WebCam 2.0 Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки, iSpy 7.2.1.0 iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом WebcamMax 8.0.7.8 WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000 Отзывы о программе Xeoma Раиса Скачала. видео ни одно за ночь не записано. и пробник бесплатный тут же денег попросил купить платную версию. удалила. мне для одной вебкамеры внутри своей квартиры нужно настроить непрерывную запись

| | Ответить Андрей Ужасное ПО, никакой стабильности в работе,, за небольшой период времени я несколько раз был вынужден долго и не очень приятно общаться с технической поддержкой решая из ниоткуда появляющиеся проблемы, каждый день проверять всё ли с ней в порядке - это единственное что может гарантировать хоть какую то защиту объекту наблюдения

3 | 3 | Ответить Макс Отличная программа для видеонаблюдения. Я сам из Москвы, а родители у меня во Владивостоке. Долго искал облачный варинат наблюдения для родителей и попал на Ксеому. Я очень доволен и ценой, и качеством. Потом и себе решил установить это ПО (Pro версию) :) Работает стабильно, совершенно недорогая. В общем, все супер, всем рекомендую!

2 | 7 | Ответить Впадимир Макс есть один неудачный момент. по умолчанию - время хранения архива - 1 час. С какого такого разумного довода это принялось- непонятно. Каждый раз на дачном массиве при сбое подачи электричества камеры настраиваются, а время хранения снова - 1 час. Охранникам запрещено лазить в настройки и трудно мышкой двигать даже научить, приходиться срываться каждый раз с работы ехать на место.

2 | 2 | Ответить Александр У себя дома (8 IP-камер FullHD, свой сервер на Linux) полгода использовал бесплатный ZoneMinder, пока он меня не достал окончательно. Выбор программ видеонаблюдения с сервером под Linux невелик, Xeoma взял попробовать сначала из-за более приемлемого ценника. Cloud их собственный даже не думал брать, никакого смысла, вручную синхронизировать с Яндекс.Диском гораздо дешевле получается.



Вот уже 2 недели круглосуточно работает, в целом доволен. Загрузка на сервер снизилась раза в 3, движение детектирует лучше, не виснет и не глючит, в отличие от ZoneMinder. Сохранение видео и просмотр архива шустренько так работают, опять же в сравнении с ZM, где можно было помереть, пока оно ролик на 10 минут запишет.

Интерфейс, конечно, очень своеобразный, надо привыкать, некоторые вещи зверски неудобны (задать зону детектирования движения, например). Но, поняв, что и как устроено, один раз, всё это можно обойти.

Клиент под Андроид полнофункциональный, с телефона можно хоть новые камеры с нуля настраивать (хотя и неудобно, но иногда может помочь).

Штатные пуш-уведомления для телефона вообще ни о чём, но я настроил уведомления по почте + сохранение видео с обнаруженным движением в облако. В итоге вижу письмо, сразу смотрю свежепоявившийся ролик - удобно. При желании программа внешний API умеет дёргать, так что было бы желание - то, что не реализовали нормально разработчики, можно допилить самому.

Создал пять тем с предложениями о доработке на их форуме - тишина. Мёртвый у них форум, короче, а жаль, думал небольшая отечественная контора = будут оперативно реагировать.



В общем, программа местами неудобная, но основной функционал работает стабильно и шустро, к особенностям интерфейса можно привыкнуть, а недостающий функционал добить самописными костылями. Если бы разработчик не забил на получение фидбека от пользователей - давно бы уже сделали из неё вообще конфетку. Но пока и так сойдёт, использую.

3 | 3 | Ответить Михаил Установил данное приложение для подсчета посетителей в розничной сети. Демо пока устраивает. Надеюсь что будет дальше проект развиваться

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