10-Страйк: Сканирование Сети для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|10-Strike Software
|Категории:
|Сканеры, сниферы - Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 654 | Статистика
|Размер:
|3,42 Мб
10-Страйк: Сканирование Сети - бесплатная программа для сканирования локальной сети и обнаружения активных хостов, компьютеров и серверов. Имеет встроенный многопоточный сканер IP-адресов и TCP-портов в сети. Поддерживается сканирование диапазонов IP-адресов и множество протоколов для обнаружения сетевых устройств (ICMP пинг, поиск открытых TCP-портов, NetBios, SNMP, UPnP и т.д.).
Возможности:
- Получение различной информации с найденных Windows компьютеров по сети: информация о системе, список установленных программ, содержимое реестра, список процессов и служб, открытые ресурсы, учетные записи и группы пользователей, журнал событий и т.п. (необходимо наличие прав администратора на удаленном компьютере).
- Получение различной информации с коммутаторов и принтеров по протоколам SNMP, UPnP, NetBios.
- Определение и отображение MAC-адресов устройств
- Пинг хостов.
- Трассировка маршрутов.
- Включение и выключение компьютеров по сети.
- В список хостов добавлены колонки для отображения имени и адреса.
- Изменён внешний вид главного окна.
- Улучшено определение текущего активного сетевого адаптера перед сканированием сети.
- Исправлены обнаруженные ошибки.
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