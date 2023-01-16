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10-Страйк: Сканирование Сети для Windows

Описание
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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Сканеры, сниферы - Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 9 654 | Статистика
Размер:3,42 Мб
10-Страйк: Сканирование Сети скриншот № 1
10-Страйк: Сканирование Сети скриншот № 2
10-Страйк: Сканирование Сети скриншот № 3
10-Страйк: Сканирование Сети скриншот № 4

10-Страйк: Сканирование Сети - бесплатная программа для сканирования локальной сети и обнаружения активных хостов, компьютеров и серверов. Имеет встроенный многопоточный сканер IP-адресов и TCP-портов в сети. Поддерживается сканирование диапазонов IP-адресов и множество протоколов для обнаружения сетевых устройств (ICMP пинг, поиск открытых TCP-портов, NetBios, SNMP, UPnP и т.д.).

Возможности:

  • Получение различной информации с найденных Windows компьютеров по сети: информация о системе, список установленных программ, содержимое реестра, список процессов и служб, открытые ресурсы, учетные записи и группы пользователей, журнал событий и т.п. (необходимо наличие прав администратора на удаленном компьютере).
  • Получение различной информации с коммутаторов и принтеров по протоколам SNMP, UPnP, NetBios.
  • Определение и отображение MAC-адресов устройств
  • Пинг хостов.
  • Трассировка маршрутов.
  • Включение и выключение компьютеров по сети.
Что нового в 10-Страйк: Сканирование Сети 4.1?
  • В список хостов добавлены колонки для отображения имени и адреса.
  • Изменён внешний вид главного окна.
  • Улучшено определение текущего активного сетевого адаптера перед сканированием сети.
  • Исправлены обнаруженные ошибки.
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