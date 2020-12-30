Doxillion Document Converter для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $13.99
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|4.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 227 | Статистика
|Размер:
|1,58 Мб
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Doxillion Document Converter - простая в использовании программа, которая представляет собой мультиформатный конвертер текстовых документов, позволяющий быстро и легко осуществлять пакетное преобразование всех популярных форматов файлов, включая DOCX, DOC, PDF, ODT, WPD, WPS, RTF и HTML. Присутствует интеграция в контекстное меню Проводника и поддержка Drag&Drop.
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