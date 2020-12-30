Doxillion Document Converter - простая в использовании программа, которая представляет собой мультиформатный конвертер текстовых документов, позволяющий быстро и легко осуществлять пакетное преобразование всех популярных форматов файлов, включая DOCX, DOC, PDF, ODT, WPD, WPS, RTF и HTML. Присутствует интеграция в контекстное меню Проводника и поддержка Drag&Drop.