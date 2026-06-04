HelpEdit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TkoSoft
|Категория:
|Создание справки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.39 Мб
|СКАЧАТЬ
HelpEdit — программа для создания и редактирования справочной документации, предназначенная для разработчиков программного обеспечения, технических специалистов и авторов пользовательских руководств.
Рабочее пространство ориентировано на быстрое создание и редактирование текстового содержимого без необходимости изучения сложных инструментов. Можно настраивать параметры отображения текста, включая размер и стиль шрифта, что упрощает работу с документацией на экранах различных размеров.
При подготовке руководств можно использовать изображения, скриншоты, таблицы и ссылки на внешние ресурсы. Такой подход помогает наглядно показать назначение элементов интерфейса и порядок выполнения действий. Документация может содержать как базовые инструкции для новых пользователей, так и подробные технические материалы для более опытной аудитории.
Одной из особенностей HelpEdit является поддержка нескольких форматов публикации справочных материалов. Присутствует возможность выбрать наиболее подходящий вариант распространения документации в зависимости от требований проекта и используемой программной среды.
Список основных возможностей HelpEdit:
- Создание и редактирование справочной документации.
- Подготовка руководств пользователя для программ и приложений.
- Настройка размера и стиля шрифта для удобного чтения.
- Добавление изображений и скриншотов в материалы.
- Использование таблиц для структурированного представления информации.
- Вставка гиперссылок на веб-ресурсы и страницы проектов.
- Поддержка экспорта документации в форматы CHM и PDF.
- Создание пошаговых инструкций по использованию программного обеспечения.
- Подготовка справочных материалов различного уровня сложности.
- Удобный интерфейс для повседневной работы с документацией.
HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы...
Syntext Serna Free - довольно мощный, при этом бесплатный, XML редактор который поможет вам при...
CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании...
Мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко...
Отзывы о программе HelpEdit
Admin
Отзывов о программе HelpEdit 1.0 пока нет, можете добавить...