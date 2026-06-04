HelpEdit для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Создание справки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.39 Мб
СКАЧАТЬ
HelpEdit скриншот № 1
HelpEdit скриншот № 2
HelpEdit скриншот № 3
HelpEdit скриншот № 4

HelpEdit — программа для создания и редактирования справочной документации, предназначенная для разработчиков программного обеспечения, технических специалистов и авторов пользовательских руководств.

Рабочее пространство ориентировано на быстрое создание и редактирование текстового содержимого без необходимости изучения сложных инструментов. Можно настраивать параметры отображения текста, включая размер и стиль шрифта, что упрощает работу с документацией на экранах различных размеров.

При подготовке руководств можно использовать изображения, скриншоты, таблицы и ссылки на внешние ресурсы. Такой подход помогает наглядно показать назначение элементов интерфейса и порядок выполнения действий. Документация может содержать как базовые инструкции для новых пользователей, так и подробные технические материалы для более опытной аудитории.

Одной из особенностей HelpEdit является поддержка нескольких форматов публикации справочных материалов. Присутствует возможность выбрать наиболее подходящий вариант распространения документации в зависимости от требований проекта и используемой программной среды.

Список основных возможностей HelpEdit:

  • Создание и редактирование справочной документации.
  • Подготовка руководств пользователя для программ и приложений.
  • Настройка размера и стиля шрифта для удобного чтения.
  • Добавление изображений и скриншотов в материалы.
  • Использование таблиц для структурированного представления информации.
  • Вставка гиперссылок на веб-ресурсы и страницы проектов.
  • Поддержка экспорта документации в форматы CHM и PDF.
  • Создание пошаговых инструкций по использованию программного обеспечения.
  • Подготовка справочных материалов различного уровня сложности.
  • Удобный интерфейс для повседневной работы с документацией.
ТОП-сегодня раздела "Создание справки"
 

скачать HelpScribbleHelpScribble 8.3.1

HelpScribble - Простая в использовании утилита для создания файлов помощи. С ее помощью вы...

скачать Syntext Serna FreeSyntext Serna Free 4.2

Syntext Serna Free - довольно мощный, при этом бесплатный, XML редактор который поможет вам при...

скачать CHM EditorCHM Editor 3.1.2

CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании...

скачать HelpNDocHelpNDoc 10.6.0.365

Мощная и удобная в использовании программа, с помощью которой можно быстро и легко...

Отзывы о программе HelpEdit

Admin

Отзывов о программе HelpEdit 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв