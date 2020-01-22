Word Reader - бесплатная программа для просмотра документов Microsoft Word. Позволяет открывать, просматривать и печатать любой документ Microsoft Office Word (DOC, DOCX), RTF файлы, а также TXT файлы.
Не требует установки Microsoft Word. Предлагает различные варианты просмотра. Есть возможность масштабирования и панорамирования, поворота и отзеркаливания текста. Также текст можно отправлять по электронной почте.
VSD Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать любой документ Microsoft Office Visio (VSD), а
Отзывы о программе Word Reader 2013
pmz про Word Reader 2013 2.0 [16-02-2017]
Спвасибо разработчикам и "продвигателям" программы. Софт-портал, пожалуй, единственный в русскоязычном инете, кто предлагает качественные, проверенные продукты. На протяжении ряда лет именно с этого сайта мне удается закачивать большинство прог без заморочек и спамового "мусора". Фейковые программы встречаются крайне редко, но бывают. Часто бывает, что раздатчики просто уходят с Торрента, не закрыв за собой "двери"... Обидно за потерянное время. 4 | 2 | Ответить
есть конечно несколько классных фишек, но основное впечатление - как о женщине, которая одела все лучшее сразу. Такое впечатление - чем больше нагромождение функций, тем автор продвинутей. А еще классики советовали, что все гениальное просто. Конечно, можно привыкнуть и не обращать внимания на всякую фигню.Но лучше пользоваться старым:) 2 | 3 | Ответить