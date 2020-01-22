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Word Reader 2013 для Windows

Word Reader 2013 6.0

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Описание Word Reader 2013 6.0Описание   Скачать Word Reader 2013 6.0СКАЧАТЬ (11,42 Мб) Скриншоты Word Reader 2013 6.0Скриншоты (2)   Статистика Word Reader 2013 6.0Статистика   Отзывы о Word Reader 2013 6.0Отзывы (7)  
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4.19 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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Word Reader - бесплатная программа для просмотра документов Microsoft Word. Позволяет открывать, просматривать и печатать любой документ Microsoft Office Word (DOC, DOCX), RTF файлы, а также TXT файлы.

Не требует установки Microsoft Word. Предлагает различные варианты просмотра. Есть возможность масштабирования и панорамирования, поворота и отзеркаливания текста. Также текст можно отправлять по электронной почте.

Word Reader 2013
Word Reader 2013
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 44 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки - другое - Печать
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Отзывы о программе Word Reader 2013

pmz про Word Reader 2013 2.0 [16-02-2017]

Спвасибо разработчикам и "продвигателям" программы. Софт-портал, пожалуй, единственный в русскоязычном инете, кто предлагает качественные, проверенные продукты. На протяжении ряда лет именно с этого сайта мне удается закачивать большинство прог без заморочек и спамового "мусора". Фейковые программы встречаются крайне редко, но бывают. Часто бывает, что раздатчики просто уходят с Торрента, не закрыв за собой "двери"... Обидно за потерянное время.
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валя про Word Reader 2013 2.0 [05-06-2015]

Не открывается
4 | 2 | Ответить

Ева про Word Reader 2013 2.0 [30-01-2014]

есть конечно несколько классных фишек, но основное впечатление - как о женщине, которая одела все лучшее сразу. Такое впечатление - чем больше нагромождение функций, тем автор продвинутей. А еще классики советовали, что все гениальное просто. Конечно, можно привыкнуть и не обращать внимания на всякую фигню.Но лучше пользоваться старым:)
2 | 3 | Ответить

Риана про Word Reader 2013 2.0 [23-09-2013]

Сильно тупит
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Дим про Word Reader 2013 2.0 [02-07-2013]

спасибо
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