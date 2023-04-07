Отзывы о программе IceCream Ebook Reader

Полное фуфло, постоянно вылазит банер с предложением купить версию про, читать не возможно, особенно если не художественная литература. Листает тоже так себе, полным полно хороших бесплатных читалок, не пользуйтесь этой "программой". 2 | | Ответить

Dorofeevich

Очень минималистичный ридер для своего супер размера. Настроек минимум, управление с помощью шеста. Шрифтов кот наплакал да и те какие-то самодельные, вряд ли системные по внешнему виду. То, что в бесплатной версии выскакивает окно с предложением установить Pro просто характеризует разработчиков и их продукт - не покупают. И действительно, он того не стоит

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