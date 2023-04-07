IceCream Ebook Reader для Windows
|Оценка:
|3.73/5 голосов - 42
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Icecream Apps
|Категория:
|Читалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 21 466 | Статистика
|Размер:
|30,86 Мб
Icecream Ebook Reader - бесплатная программа для чтения электронных книг в форматах EPUB, MOBI, FB2, PDF, CBR, CBZ, TXT и др., а также для управления электронными библиотеками. Вы сможете превратить экран компьютера в современную и удобную читалку книг с возможностью листания страниц, использования закладок, поиска, контроля прочитанности книг и др.
Особенности программы:
- Прогресс чтения. Продолжайте чтение с того места, где остановились. Вы всегда в курсе того, сколько осталось до конца любой книги.
- Поиск книги по автору или названию книги.
- Сортировка файлов по категориям
- Полноэкранный режим.
- Закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к примечательным моментам читаемых книг.
- Ночной режим. Комфортное чтение при слабом освещении или его отсутствии.
- Книжный режим.
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе IceCream Ebook Reader
Ебук про IceCream Ebook Reader 5.30 [25-10-2021]
Полный ебук. За***ет вас окном активации. Не советую
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Ebuk в ответ Ебук про IceCream Ebook Reader 5.30 [18-04-2022]
Кирилл в ответ Ебук про IceCream Ebook Reader 6.25 [13-01-2023]
Пользуйтесь взломанными внрсиями. В сети навалом.
| 1 | Ответить
Александр Серик про IceCream Ebook Reader 5.24 [28-04-2021]
Антон про IceCream Ebook Reader 5.24 [30-01-2021]
Полное фуфло, постоянно вылазит банер с предложением купить версию про, читать не возможно, особенно если не художественная литература. Листает тоже так себе, полным полно хороших бесплатных читалок, не пользуйтесь этой "программой".
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Dorofeevich про IceCream Ebook Reader 5.24 [28-11-2020]
Очень минималистичный ридер для своего супер размера. Настроек минимум, управление с помощью шеста. Шрифтов кот наплакал да и те какие-то самодельные, вряд ли системные по внешнему виду. То, что в бесплатной версии выскакивает окно с предложением установить Pro просто характеризует разработчиков и их продукт - не покупают. И действительно, он того не стоит
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Keep Calm про IceCream Ebook Reader 5.21 [03-08-2020]
Баннер предлагающий купить про-версию вылезает каждые 2 минуты и висит 8 секунд без возможности его закрыть - что-то читать невозможно.
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