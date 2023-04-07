Программы для Windows » Текст » Читалки » IceCream Ebook Reader 6.31

IceCream Ebook Reader для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.73/5 голосов - 42
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Читалки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 21 466 | Статистика
Размер:30,86 Мб
IceCream Ebook Reader скриншот № 1
IceCream Ebook Reader скриншот № 2
IceCream Ebook Reader скриншот № 3
IceCream Ebook Reader скриншот № 4

Icecream Ebook Reader - бесплатная программа для чтения электронных книг в форматах EPUB, MOBI, FB2, PDF, CBR, CBZ, TXT и др., а также для управления электронными библиотеками. Вы сможете превратить экран компьютера в современную и удобную читалку книг с возможностью листания страниц, использования закладок, поиска, контроля прочитанности книг и др.

Особенности программы:

  • Прогресс чтения. Продолжайте чтение с того места, где остановились. Вы всегда в курсе того, сколько осталось до конца любой книги.
  • Поиск книги по автору или названию книги.
  • Сортировка файлов по категориям
  • Полноэкранный режим.
  • Закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к примечательным моментам читаемых книг.
  • Ночной режим. Комфортное чтение при слабом освещении или его отсутствии.
  • Книжный режим.
Что нового в IceCream Ebook Reader 6.31?
  • исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Читалки"
 

скачать Cool ReaderCool Reader 3.3.61

Cool Reader - удобная программа для чтения электронных книг большого количества форматов,...

скачать ICE Book Reader ProICE Book Reader Pro 9.6.5

ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты...

скачать БалаболкаБалаболка 2.15.0.838

Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для...

скачать AlReaderAlReader 2.5.110502

AlReader - удобная программа для чтения электронных книг и различных текстов в полноэкранном...

скачать DocX ReaderDocX Reader 2.0

DocX Reader - бесплатная программа для просмотра и печати DOCX документов Microsoft Office Word. Позволяет...

скачать DocX ViewerDocX Viewer 2.0

DocX Viewer - бесплатная программа для просмотра DOCX документов. Позволяет открывать,...

Отзывы о программе IceCream Ebook Reader

Ебук про IceCream Ebook Reader 5.30 [25-10-2021]

Полный ебук. За***ет вас окном активации. Не советую
1 | | Ответить

Ebuk в ответ Ебук про IceCream Ebook Reader 5.30 [18-04-2022]

Спасибо, чувак, поржал от души :~)
1 | | Ответить

Кирилл в ответ Ебук про IceCream Ebook Reader 6.25 [13-01-2023]

Пользуйтесь взломанными внрсиями. В сети навалом.
| 1 | Ответить

Александр Серик про IceCream Ebook Reader 5.24 [28-04-2021]

Вылетает при перелистывании!!!!!
1 | | Ответить

Антон про IceCream Ebook Reader 5.24 [30-01-2021]

Полное фуфло, постоянно вылазит банер с предложением купить версию про, читать не возможно, особенно если не художественная литература. Листает тоже так себе, полным полно хороших бесплатных читалок, не пользуйтесь этой "программой".
2 | | Ответить

Dorofeevich про IceCream Ebook Reader 5.24 [28-11-2020]

Очень минималистичный ридер для своего супер размера. Настроек минимум, управление с помощью шеста. Шрифтов кот наплакал да и те какие-то самодельные, вряд ли системные по внешнему виду. То, что в бесплатной версии выскакивает окно с предложением установить Pro просто характеризует разработчиков и их продукт - не покупают. И действительно, он того не стоит
1 | | Ответить

Keep Calm про IceCream Ebook Reader 5.21 [03-08-2020]

Баннер предлагающий купить про-версию вылезает каждые 2 минуты и висит 8 секунд без возможности его закрыть - что-то читать невозможно.
2 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (16) / Добавить отзыв