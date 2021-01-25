Русско-английский словарь для Android
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|2.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SE Develop
|Категории:
|Словари - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 7 553 | Статистика
|Размер:
|7,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Русско-английский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-русский и русско-английский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или русском языке. Содержит более 54000 статей.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 9 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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Отзывы о программе Русско-английский словарь
Спидир мум про Англо-русский словарь 1.0 для Android [06-03-2014]
Алексей про Англо-русский словарь 1.0 для Android [16-02-2014]
Сама програма скачалась. Но базы данных не скачиваются. Ни на карту, ни на память телефона
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