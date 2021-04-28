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Разговорник японского языка для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 008 | Статистика
Размер:35,82 Мб
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Разговорник японского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник японского языка и содержит более 3500 слов и наиболее популярных и произносимых путешественниками фраз. Программа поможет Вам при общении с местными жителями в любой ситуации, например, если потребуется сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти или проехать куда-либо. Все фразы и слова для удобства использования разбиты по категориям. Наиболее употребляемые фразы можно добавить в избранное. Для работы приложения не требуется Интернет-соединение.

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