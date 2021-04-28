Разговорник японского языка для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Phrasepack
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 008 | Статистика
|Размер:
|35,82 Мб
|СКАЧАТЬ
Разговорник японского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник японского языка и содержит более 3500 слов и наиболее популярных и произносимых путешественниками фраз. Программа поможет Вам при общении с местными жителями в любой ситуации, например, если потребуется сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти или проехать куда-либо. Все фразы и слова для удобства использования разбиты по категориям. Наиболее употребляемые фразы можно добавить в избранное. Для работы приложения не требуется Интернет-соединение.
Разговорник немецкого языка 2.5.05
Разговорник немецкого языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник...
Изучайте испанский язык 14.0.1
Изучайте испанский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Разговорник русского языка 2.5.06
Разговорник русского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник...
Изучайте немецкий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Большая Советская Энциклопедия 2.101
Большая Советская Энциклопедия - мобильная Большая Советская Энциклопедия для...
Французско-русский словарь 2.101
Французско-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...
Отзывы о программе Разговорник японского языка
Admin
Отзывов о программе Разговорник японского языка 2.5.05 пока нет, можете добавить...