Словари ABBYY Lingvo для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.15.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ABBYY
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 664 | Статистика
|Размер:
|53,76 Мб
|СКАЧАТЬ
Словари ABBYY Lingvo - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно получить быстрый и точный перевод слов и целых фраз, путем формирования индивидуального набора словарей. Присутствует 11 бесплатных и более 200 премиум словарей для 20 различных языков.
Имеется возможность переводить слова с фотографии или скриншота, использовать встроенную видеокамеру устройства или более привычную клавиатуру. Для работы приложения не требуется подключение к сети Интернет.
Основные возможности программы Словари ABBYY Lingvo:
- 11 бесплатных и более 200 премиум словарей.
- 20 наиболее популярных мировых языков.
- Перевод слов с фотографии или скриншота.
- Возможность формирования собственного набора словарей.
- Перевод любого слова в словарной статье.
- Наличие подсказок.
- История поиска и многое другое.
Большая Советская Энциклопедия 2.101
Большая Советская Энциклопедия - мобильная Большая Советская Энциклопедия для...
Универсальный словарь для Android-устройств. Присутствует быстрый поиск во всех словарях...
Разговорник английского (США) 2.5.10
Разговорник английского (США) - приложение для Android, которое представляет собой...
Разговорник французского языка 2.5.05
Разговорник французского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Разговорник итальянского языка 2.5.05
Разговорник итальянского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Разговорник немецкого языка 2.5.05
Разговорник немецкого языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник...