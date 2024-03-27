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Словари ABBYY Lingvo для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.15.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 664 | Статистика
Размер:53,76 Мб
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Словари ABBYY Lingvo - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно получить быстрый и точный перевод слов и целых фраз, путем формирования индивидуального набора словарей. Присутствует 11 бесплатных и более 200 премиум словарей для 20 различных языков.

Имеется возможность переводить слова с фотографии или скриншота, использовать встроенную видеокамеру устройства или более привычную клавиатуру. Для работы приложения не требуется подключение к сети Интернет.

Основные возможности программы Словари ABBYY Lingvo:

  • 11 бесплатных и более 200 премиум словарей.
  • 20 наиболее популярных мировых языков.
  • Перевод слов с фотографии или скриншота.
  • Возможность формирования собственного набора словарей.
  • Перевод любого слова в словарной статье.
  • Наличие подсказок.
  • История поиска и многое другое.
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Отзывы о программе Словари ABBYY Lingvo

Ден про Словари ABBYY Lingvo 4.6.6 для Android [22-02-2017]

а Словари платные !!
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