Энциклопедия Брокгауза и Ефрона для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MSV Development
|Категории:
|Словари - Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 155 | Статистика
|Размер:
|7,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - мобильная энциклопедия Брокгауза и Ефрона для Android-смартфонов и планшетов, который включает в себя более 121000 разнообразных статей. Присутствует возможность добавлять нужное слово в список избранного, просматривать историю, управлять списками Истории и Избранного, менять в настройках шрифт текста и тему.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 308,90 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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