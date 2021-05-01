Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - мобильная энциклопедия Брокгауза и Ефрона для Android-смартфонов и планшетов, который включает в себя более 121000 разнообразных статей. Присутствует возможность добавлять нужное слово в список избранного, просматривать историю, управлять списками Истории и Избранного, менять в настройках шрифт текста и тему.

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