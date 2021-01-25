Англо-украинский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-украинский и украинско-английский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или украинском языке. Содержит более 201000 статей.



Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 35,94 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.



Требуется ОС Android 1.6 и выше.