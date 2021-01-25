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Англо-украинский словарь для Android

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Оценка: 3.57/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:2.101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 095 | Статистика
Размер:7,94 Мб
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Англо-украинский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-украинский и украинско-английский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или украинском языке. Содержит более 201000 статей.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 35,94 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

Требуется ОС Android 1.6 и выше.

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