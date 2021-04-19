Программы для Android » Образование » Словари » Толковый Словарь Даля 2.101

Толковый Словарь Даля для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:2.101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 056 | Статистика
Размер:7,93 Мб
СКАЧАТЬ
Толковый Словарь Даля скриншот № 1
Толковый Словарь Даля скриншот № 2
Толковый Словарь Даля скриншот № 3

Толковый Словарь Даля - мобильный толковый словарь Владимира Даля для Android-смартфонов и планшетов, который включает в себя более 43000 разнообразных статей. Присутствует возможность добавлять нужное слово в список избранного, просматривать историю, управлять списками Истории и Избранного, менять в настройках шрифт текста и тему.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько десмятков мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

ТОП-сегодня раздела "Словари"
 

скачать Переводчик GoogleПереводчик Google 6.8.0.RC07.310451137

Google Переводчик – переводчик от известной корпорации стал не менее популярным, чем...

скачать Английский разговорникАнглийский разговорник 4.0.1

Английский разговорник – неважно каким уровнем знаний английского языка вы владеете, с...

скачать Словари ABBYY LingvoСловари ABBYY Lingvo 4.6.6

Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...

скачать Англо-русский словарьАнгло-русский словарь 2.101

Англо-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать MultitranMultitran 3.7.3

Multitran – многофункциональный словарь переводит как общепринятые выражения и слова, так и...

скачать Русско-испанский словарьРусско-испанский словарь 2.91

Русско-испанский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

Отзывы о программе Толковый Словарь Даля

Admin

Отзывов о программе Толковый Словарь Даля 2.101 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв