Толковый Словарь Даля для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|2.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SE Develop
|Категории:
|Словари - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 056 | Статистика
|Размер:
|7,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Толковый Словарь Даля - мобильный толковый словарь Владимира Даля для Android-смартфонов и планшетов, который включает в себя более 43000 разнообразных статей. Присутствует возможность добавлять нужное слово в список избранного, просматривать историю, управлять списками Истории и Избранного, менять в настройках шрифт текста и тему.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько десмятков мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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