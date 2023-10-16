Простой сайт для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 20000 р.
Версия:1.206 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 956 | Статистика
Размер:3,99 Мб
СКАЧАТЬ
Простой сайт скриншот № 1
Простой сайт скриншот № 2

Простой сайт - программа, дающая возможность ведения корпоративной базы данных через браузер с любого компьютера, подключенного к Интернет, а также конфигурирования базы данных - создание новых таблиц, полей, связей, отчетов в онлайн. Кроме того, возможно публиковать часть информации для клиентов, ввести авторизацию клиентов и просмотр разрешенной им информации.

По сути Простой сайт является веб-интерфейсом. Функционал программы обеспечивает 90% всех базовых возможностей, которые дают Windows-программы. Утилита устанавливается на один компьютер под веб-сервер IIS (Internet Information Services), после чего в систему можно заходить с любого компьютера сети предприятия через браузер. Для доступа с любого компьютера, подключенного к Интернет, компьютер должен иметь публичный IP-адрес.

Что нового в Простой сайт 1.206?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Ведение дел"
 

скачать Microsoft OfficeMicrosoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому...

скачать Окна.NETОкна.NET 2.15

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать...

скачать NotionNotion 2.0.34

Мощнейшее приложение, позволяющее создавать, планировать и организовывать заметки в...

скачать АвтотранспортАвтотранспорт 16.11 от 29.08.2023

Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать...

скачать Лайт учётЛайт учёт 14.08.2022

Лайт-учет - простая программа для автоматизации товарного складского и финансового учета,...

скачать Регистрация документов организацииРегистрация документов организации 4.9

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения...

Отзывы о программе Простой сайт

Святослав про Простой сайт 1.87 [01-02-2014]

Обновите для винды 7,8. Очень хотелось посмотреть, но не установилась!
4 | 7 | Ответить

Доярка про Простой сайт 1.83 [09-10-2013]

Удобная (деревенским коллективным торговым центрам) при ведении корпоративной базы данных через браузер с любого компьютера.При желании можно расширить функционал и т.д.
8 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв