Простой сайт - программа, дающая возможность ведения корпоративной базы данных через браузер с любого компьютера, подключенного к Интернет, а также конфигурирования базы данных - создание новых таблиц, полей, связей, отчетов в онлайн. Кроме того, возможно публиковать часть информации для клиентов, ввести авторизацию клиентов и просмотр разрешенной им информации.

По сути Простой сайт является веб-интерфейсом. Функционал программы обеспечивает 90% всех базовых возможностей, которые дают Windows-программы. Утилита устанавливается на один компьютер под веб-сервер IIS (Internet Information Services), после чего в систему можно заходить с любого компьютера сети предприятия через браузер. Для доступа с любого компьютера, подключенного к Интернет, компьютер должен иметь публичный IP-адрес.