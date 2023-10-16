Простой сайт для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 20000 р.
|Версия:
|1.206 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Иван Абрамов
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 956 | Статистика
|Размер:
|3,99 Мб
|СКАЧАТЬ
Простой сайт - программа, дающая возможность ведения корпоративной базы данных через браузер с любого компьютера, подключенного к Интернет, а также конфигурирования базы данных - создание новых таблиц, полей, связей, отчетов в онлайн. Кроме того, возможно публиковать часть информации для клиентов, ввести авторизацию клиентов и просмотр разрешенной им информации.
По сути Простой сайт является веб-интерфейсом. Функционал программы обеспечивает 90% всех базовых возможностей, которые дают Windows-программы. Утилита устанавливается на один компьютер под веб-сервер IIS (Internet Information Services), после чего в систему можно заходить с любого компьютера сети предприятия через браузер. Для доступа с любого компьютера, подключенного к Интернет, компьютер должен иметь публичный IP-адрес.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Простой сайт
Святослав про Простой сайт 1.87 [01-02-2014]
Обновите для винды 7,8. Очень хотелось посмотреть, но не установилась!
4 | 7 | Ответить
Доярка про Простой сайт 1.83 [09-10-2013]
Удобная (деревенским коллективным торговым центрам) при ведении корпоративной базы данных через браузер с любого компьютера.При желании можно расширить функционал и т.д.
8 | 5 | Ответить