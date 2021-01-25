Англо-русский словарь для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|2.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NV Development
|Категории:
|Словари - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 14 352 | Статистика
|Размер:
|7,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Англо-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-русский и русско-английский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или русском языке. Содержит более 1128000 статей.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 367 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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