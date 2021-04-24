SMS BOX: Поздравления - эта коллекция смс содержит более чем 600 поздравительных сообщений, не требующих доступ к интернет. Если у вас возникают трудности с тем, что бы написать поздравительное смс, в данном приложении вы сможете подобрать что-то, подходящее случаю.

Пользоваться программой очень просто и удобно - достаточно выбрать категорию в соответствии с праздником, с которым планируется поздравлять друзей или близких, найти подходящее поздравительное сообщение и тапнуть по нему, после чего выбрать из всплывающего меню желаемое действие (Отправить, Добавить или Копировать). Присутствует возможность просматривать список отправленных SMS и список Избранного, делиться понравившимися поздравлениями с друзьями и пр.

SMS BOX: Поздравления содержит такие разделы, как: