SMS BOX: Поздравления для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:SMS, MMS, EMS
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 942 | Статистика
Размер:7,17 Мб
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SMS BOX: Поздравления - эта коллекция смс содержит более чем 600 поздравительных сообщений, не требующих доступ к интернет. Если у вас возникают трудности с тем, что бы написать поздравительное смс, в данном приложении вы сможете подобрать что-то, подходящее случаю.

Пользоваться программой очень просто и удобно - достаточно выбрать категорию в соответствии с праздником, с которым планируется поздравлять друзей или близких, найти подходящее поздравительное сообщение и тапнуть по нему, после чего выбрать из всплывающего меню желаемое действие (Отправить, Добавить или Копировать). Присутствует возможность просматривать список отправленных SMS и список Избранного, делиться понравившимися поздравлениями с друзьями и пр.

SMS BOX: Поздравления содержит такие разделы, как:

  • День рождения;
  • Новый Год/Старый Новый год;
  • Рождество;
  • Старый Новый год;
  • Татьянин день (День студента);
  • День св. Валентина;
  • 23 Февраля;
  • 8 Марта:
  • День Победы и др.
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