SMS BOX: Поздравления для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|yorzasergey
|Категория:
|SMS, MMS, EMS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 942 | Статистика
|Размер:
|7,17 Мб
|СКАЧАТЬ
SMS BOX: Поздравления - эта коллекция смс содержит более чем 600 поздравительных сообщений, не требующих доступ к интернет. Если у вас возникают трудности с тем, что бы написать поздравительное смс, в данном приложении вы сможете подобрать что-то, подходящее случаю.
Пользоваться программой очень просто и удобно - достаточно выбрать категорию в соответствии с праздником, с которым планируется поздравлять друзей или близких, найти подходящее поздравительное сообщение и тапнуть по нему, после чего выбрать из всплывающего меню желаемое действие (Отправить, Добавить или Копировать). Присутствует возможность просматривать список отправленных SMS и список Избранного, делиться понравившимися поздравлениями с друзьями и пр.
SMS BOX: Поздравления содержит такие разделы, как:
- День рождения;
- Новый Год/Старый Новый год;
- Рождество;
- Старый Новый год;
- Татьянин день (День студента);
- День св. Валентина;
- 23 Февраля;
- 8 Марта:
- День Победы и др.
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