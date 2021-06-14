imo для Android
|Оценка:
|3.07/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.05.2071 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|imo.im
|Категория:
|SMS, MMS, EMS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 112 | Статистика
|Размер:
|32,23 Мб
|СКАЧАТЬ
imo - приложение для Android, которое позволяет пользователям обмениваться друг с другом мгновенными сообщениями, а также совершать VoIP-звонки, используя для этого доступные 3G, 4G или Wi-Fi-сети.
Присутствует возможность отправлять групповые сообщения, делиться с друзьями фотографиями и голосовыми сообщениями, осуществлять поиск по истории переписки, имеется большое количество разнообразных смайликов и стикеров, с помощью которых можно выражать эмоции в сообщениях, поддерживаются мультимедийные вложения и одновременное подключение к чату с разных мобильных устройств.
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Отзывы о программе imo
Елена про imo 9.8.000000002581 для Android [03-02-2017]
Пока я разговаривада по телефону, imo отослал без моего желания смс-ки по телефонам из адресной книги. Каждому по 3 штуки, некоторым по 4.По тарифам смс, за мой счет и естественно всему начальству.
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Нати про imo 9.6.8 для Android [16-11-2015]
Пока не понятно.айфон 4,идет чат,но собеседника через несколько секунд не видно,только мои сообщения.Захочешь перечитать-не тут то было.Фото тоже рядом,не осторожное движение и фото пульнется ,не спросив разрешения собеседнику.В айфоне настроек почти нет.На англ языке все,и то пара параметров.e
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