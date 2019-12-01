Signal Private Messenger для Android

Signal Private Messenger 4.50.6 для Android

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Описание Signal Private Messenger 4.50.6 для AndroidОписание   Скачать Signal Private Messenger 4.50.6 для AndroidСКАЧАТЬ (28,27 Мб) Скриншоты Signal Private Messenger 4.50.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Signal Private Messenger 4.50.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Signal Private Messenger 4.50.6 для AndroidОтзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
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Signal Private Messenger - коммуникационное приложение для Android-устройств, позволяющее обеспечить надежный уровень конфиденциальности и безопасности голосовых вызовов и текстовых сообщений. Эта программа является своеобразным промежуточным звеном между пользователем и открытым окружающим пространством, в котором все ваши приватные разговоры и переписка могут стать достоянием общественности, правительственных служб и хакерских групп.

Разработчики реализовали в этом приложении мощные криптографические алгоритмы шифрования передаваемых данных, которые не позволят прослушивать разговоры или читать SMS-ки. Перед началом использования сервиса нужно пройти простую регистрацию - указать страну своего пребывания и номер телефона, на который будет выслано специальное сообщение для привязки устройства к создаваемому аккаунту. Теперь останется только указать Signal Private Messenger в качестве программы по умолчанию для отправки SMS/MMS-сообщений и совершения звонков.

Чтобы общение происходило в безопасном режиме, Signal Private Messenger должен быть установлен на каждом устройстве абонентов. Если же вы пытаетесь связаться с пользователем, который еще не имеет клиента программы, то ему будет предложено скачать и установить ее.

Что касается интерфейса приложения, то разработчики постарались выполнить его в знакомой каждому пользователю смартфона или планшета оболочке: есть адресная книга, иконка карандаша для отправки сообщения, иконка телефонной трубки для звонка.

В общем, в Signal Private Messenger все очень просто, но вместе с тем вы надежно защищены от утечки персональной информации, что гарантирует вашу личную цифровую конфиденциальность.

Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - SMS, MMS, EMS
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Отзывы о программе Signal Private Messenger

Максим про Signal Private Messenger 3.4.2 для Android [23-12-2015]

Еслм невозможно сделать скриншот, то тогда как сделали эти скрины , что в описаниях????
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Dmitry про Signal Private Messenger 3.1.1 для Android [08-11-2015]

Только вот потом при удалении вместе с ним удаляются все смс
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