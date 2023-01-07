Wifi Analyzer для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|farproc
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 014 | Статистика
|Размер:
|1,78 Мб
Wifi Analyzer - полезная программа для Android-устройств, с помощью которой пользователь может получать массу полезной информации об близлежащих Wifi-сетях.
Например, утилита отображает имя сети (SSID), мощность сигнала в виде наглядных графиков, используемую частоту, уровень безопасности и многое другое.
Также вы узнаете, какие каналы лучше использовать для каналы для беспроводного маршрутизатора.
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