Wifi Analyzer для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 014 | Статистика
Размер:1,78 Мб
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Wifi Analyzer - полезная программа для Android-устройств, с помощью которой пользователь может получать массу полезной информации об близлежащих Wifi-сетях.

Например, утилита отображает имя сети (SSID), мощность сигнала в виде наглядных графиков, используемую частоту, уровень безопасности и многое другое.

Также вы узнаете, какие каналы лучше использовать для каналы для беспроводного маршрутизатора.

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