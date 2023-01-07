Wifi Analyzer - полезная программа для Android-устройств, с помощью которой пользователь может получать массу полезной информации об близлежащих Wifi-сетях.

Например, утилита отображает имя сети (SSID), мощность сигнала в виде наглядных графиков, используемую частоту, уровень безопасности и многое другое.

Также вы узнаете, какие каналы лучше использовать для каналы для беспроводного маршрутизатора.