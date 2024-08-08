Network Cell Info Lite & Wifi для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.45 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.34 Мб
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Network Cell Info Lite — это приложение для мониторинга мобильных сетей и Wi-Fi, разработанное для диагностики и анализа параметров связи. Программа поддерживает работу с различными сетевыми стандартами, включая 5G, LTE+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM, и предоставляет пользователям возможность контролировать уровень сигнала и качество соединения. Основное назначение Network Cell Info Lite — это улучшение качества связи и решение проблем с подключением, а также предоставление детализированной информации о покрытии сотовой сети и уровнях сигнала.

Одним из ключевых преимуществ приложения является возможность отслеживания, к какой сотовой вышке подключено устройство, а также получение статистики об уровне сигнала. Программа может оказаться полезной как для технических специалистов, занимающихся анализом качества сотовых сетей, так и для обычных пользователей, стремящихся улучшить качество своего интернет-соединения и мобильной связи.

Основные возможности приложения Network Cell Info Lite:

  • Мониторинг сотовой связи и Wi-Fi в режиме почти реального времени.
  • Поддержка работы с сетями 5G, LTE+, LTE, IWLAN, UMTS, GSM, CDMA.
  • Выполнение тестов производительности интернета (загрузка, выгрузка, пинг и джиттер) одним касанием.
  • Поддержка работы с двумя SIM-картами.
  • Наличие 2-3 датчиков уровня сигнала для SIM-карт и Wi-Fi.
  • Отображение графиков сигналов для двух сотовых вышек одновременно.
  • Показ номера частоты используемой сети.
  • Возможность выбора предпочтительной SIM-карты для измерений.
  • Отображение карты с информацией о сотовой сети и уровнях сигнала.
  • Ведение журнала истории сигналов и их измерений.
  • Вкладка с отчетами о количестве плохих сигналов.
  • Индикация местоположения сот на карте (на основе Mozilla Location Service).
  • Слой карты "Персональный поиск лучшей связи" для отслеживания истории уровня сигнала.
  • Функция "Открытый поиск лучшей связи" для нахождения ближайших точек с оптимальным уровнем сигнала.
  • Отображение графика изменения силы связи с течением времени.
  • Возможность настройки параметров измерения, таких как минимальное расстояние, точность и использование датчиков движения.
  • Экспорт истории измерений в виде базы данных.
  • Индикация сетевой информации в строке состояния устройства.
  • Необработанный просмотр данных о сотовой сети оператора.
  • Статистика подключения к сетям 2G/3G/4G/5G.
  • Информация о SIM-карте и устройстве.
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