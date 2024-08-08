Network Cell Info Lite & Wifi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|M2Catalyst, LLC.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.34 Мб
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Network Cell Info Lite — это приложение для мониторинга мобильных сетей и Wi-Fi, разработанное для диагностики и анализа параметров связи. Программа поддерживает работу с различными сетевыми стандартами, включая 5G, LTE+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM, и предоставляет пользователям возможность контролировать уровень сигнала и качество соединения. Основное назначение Network Cell Info Lite — это улучшение качества связи и решение проблем с подключением, а также предоставление детализированной информации о покрытии сотовой сети и уровнях сигнала.
Одним из ключевых преимуществ приложения является возможность отслеживания, к какой сотовой вышке подключено устройство, а также получение статистики об уровне сигнала. Программа может оказаться полезной как для технических специалистов, занимающихся анализом качества сотовых сетей, так и для обычных пользователей, стремящихся улучшить качество своего интернет-соединения и мобильной связи.
Основные возможности приложения Network Cell Info Lite:
- Мониторинг сотовой связи и Wi-Fi в режиме почти реального времени.
- Поддержка работы с сетями 5G, LTE+, LTE, IWLAN, UMTS, GSM, CDMA.
- Выполнение тестов производительности интернета (загрузка, выгрузка, пинг и джиттер) одним касанием.
- Поддержка работы с двумя SIM-картами.
- Наличие 2-3 датчиков уровня сигнала для SIM-карт и Wi-Fi.
- Отображение графиков сигналов для двух сотовых вышек одновременно.
- Показ номера частоты используемой сети.
- Возможность выбора предпочтительной SIM-карты для измерений.
- Отображение карты с информацией о сотовой сети и уровнях сигнала.
- Ведение журнала истории сигналов и их измерений.
- Вкладка с отчетами о количестве плохих сигналов.
- Индикация местоположения сот на карте (на основе Mozilla Location Service).
- Слой карты "Персональный поиск лучшей связи" для отслеживания истории уровня сигнала.
- Функция "Открытый поиск лучшей связи" для нахождения ближайших точек с оптимальным уровнем сигнала.
- Отображение графика изменения силы связи с течением времени.
- Возможность настройки параметров измерения, таких как минимальное расстояние, точность и использование датчиков движения.
- Экспорт истории измерений в виде базы данных.
- Индикация сетевой информации в строке состояния устройства.
- Необработанный просмотр данных о сотовой сети оператора.
- Статистика подключения к сетям 2G/3G/4G/5G.
- Информация о SIM-карте и устройстве.
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