WiFi Analyzer

Network Signal Info 4.80.01 для Android Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное OpenSignal 3G 4G WiFi карты 5.17 для Android OpenSignal 3G 4G WiFi карты – если вы столкнулись с проблемой плохой связи (мобильная или Wi-Fi), используйте приложение. Встроенный компас покажет место лучшего Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном

PDAnet 5.10 для Android PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi Network Analyzer 3.4.3 для Android Бесплатная утилита для тестирования любых сетевых соединений, будь-то локальная сеть Wi-Fi или мобильный интернет. Также приложение предоставляет исчерпывающую Avast Wi-Fi Finder 2.3.1 для Android Avast Wi-Fi Finder – поиск бесплатных и надежных Wi-Fi-сетей. Включите карту, найдите ближайшие публичные сети или сети с паролями, предоставленными сообществом