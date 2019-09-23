WiFi Analyzer для Android

WiFi Analyzer 1.8 для Android

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Описание WiFi Analyzer 1.8 для AndroidОписание   Скачать WiFi Analyzer 1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (2,26 Мб) Скриншоты WiFi Analyzer 1.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика WiFi Analyzer 1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о WiFi Analyzer 1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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WiFi Analyzer - простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое предоставит пользователю массу полезной информации об оптимизации сети, благодаря чему можно снизить уровень помех и увеличить скорость и стабильность Wi-Fi соединения.

Основные возможности:

  • Оптимизация Wi-Fi сети для снижения уровня помех.
  • Анализатор каналов близлежащих точек доступа.
  • Предоставление данных и расчет расстояния в реальном времени.
  • Просмотр истории интенсивности сигнала.
  • Поддержка 2,4 ГГц / 5 ГГц.
  • Информация о скрытых WiFi сетях.
  • Копирование MAC-адреса.
  • И многое другое...
WiFi Analyzer
WiFi Analyzer
WiFi Analyzer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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Отзывы о программе WiFi Analyzer

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