Wi-Fi Master Key для Android

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Оценка: 4.32/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.93 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 17 218 | Статистика
Размер:17,21 Мб
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Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве.

Программа умеет сканировать близлежащие доступные точки Wi-Fi, быстро к ним подключаться, расшаривать собственные точки доступа, определять наиболее оптимальную точку доступа из всех доступных, измерять скорость Интернет-подключения и многое другое.

Основные возможности Wi-Fi Master Key:

  • Поиск доступных точек доступа Wi-Fi, находящихся поблизости от Вашего текущего местоположения.
  • Быстрое подключение в один клик.
  • Возможность использовать свой девайс в качестве портативной точки доступа.
  • Наличие режима энергосбережения, благодаря которому можно продлить время работы аккумулятора.
  • Встроенный детектор сигнала, с помощью которого можно найти лучшую точку доступа.
  • Наличие тестера скорости Wi-Fi соединения.
  • Встроенный статистический трекер трафика и многое другое.
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Отзывы о программе Wi-Fi Master Key

Евгения. про Wi-Fi Master Key 4.0.15 для Android [12-02-2016]

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