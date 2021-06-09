Wi-Fi Master Key для Android
|Оценка:
|4.32/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.93 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|wifi.com
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 17 218 | Статистика
|Размер:
|17,21 Мб
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Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве.
Программа умеет сканировать близлежащие доступные точки Wi-Fi, быстро к ним подключаться, расшаривать собственные точки доступа, определять наиболее оптимальную точку доступа из всех доступных, измерять скорость Интернет-подключения и многое другое.
Основные возможности Wi-Fi Master Key:
- Поиск доступных точек доступа Wi-Fi, находящихся поблизости от Вашего текущего местоположения.
- Быстрое подключение в один клик.
- Возможность использовать свой девайс в качестве портативной точки доступа.
- Наличие режима энергосбережения, благодаря которому можно продлить время работы аккумулятора.
- Встроенный детектор сигнала, с помощью которого можно найти лучшую точку доступа.
- Наличие тестера скорости Wi-Fi соединения.
- Встроенный статистический трекер трафика и многое другое.
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