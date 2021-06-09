Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве.

Программа умеет сканировать близлежащие доступные точки Wi-Fi, быстро к ним подключаться, расшаривать собственные точки доступа, определять наиболее оптимальную точку доступа из всех доступных, измерять скорость Интернет-подключения и многое другое.

Основные возможности Wi-Fi Master Key: