Переименование файлов на Транслит - крохотная программа для перевода имен файлов с русского языка в файлы с транслитовскими именами (Translit), которые допустимы для задания имён файлов Интернет сайта (применяются только маленькие английские буквы, цифры и знак подчёркивание).
Особенности Переименование файлов на Транслит:
Русские "Ъ" и "Ь" при переводе на Транслит пропускаются. Если необходимо, можно указать в настройках какими символами следует заменять эти буквы.
Есть возможность ограничивать количество символов в имени файла.
Не требуется инсталляция. Не засоряет операционную систему различными библиотеками и файлами.
Что нового в Переименование файлов на Транслит 3.2?
Дмитрий про Переименование файлов на Транслит 3.0 [26-08-2017]
Не работает в Win 10 RUS Ошибка: RUN-TIME 339, Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid. | | Ответить
Радченко в ответ Дмитрий про Переименование файлов на Транслит 3.0 [11-10-2017]
Спасибо за сигнал. На 10-ке не тестировал. Да и нет у меня 10-ки. В принципе, не устанавливаю. Почитайте лицензионное соглашение по 10-ке. Очень многое узнаете. Особенно раздела, защита персональных данных. Разработчики не то, что гарантируют защиту Ваших персональных данных от сторонних лиц, они напрямую указывают, что всё, что есть на Вашем компьютере будет просматриваться заинтересованными лицами в целях борьбы с террористами. Я - не террорист и мне не очень нравится, если кто-то "ковыряется" в моём компьютере без моего ведома. Я приму во внимание, что 10-ка не использует библиотеку MSCOMCTL.OCX. Ждите обновление программы. | | Ответить
Радченко Алексей в ответ Дмитрий про Переименование файлов на Транслит 3.0 [16-10-2017]
Как и обещал, теперь программа адаптирована и под Windows 10. Заходите - скачивайте. | | Ответить
Александр про Переименование файлов на Транслит 3.0 [04-08-2017]
Отличная программа, спокойно переименовала 1700 картинок!
Очень рекомендую!
Смотрите внимательнее папку, куда будут выгружаться фото.
Так как программа удаляет все файлы, откуда были взяты, переименовывает и выгружает в папку назначения. | | Ответить
Радченко Алексей в ответ Александр про Переименование файлов на Транслит 3.0 [16-10-2017]
Если снять галочку "Удалить исходные файлы", то ничего удаляться не будет. | | Ответить
Гульнара про Переименование файлов на Транслит 2.9 [08-02-2017]
Спасибо за программу! Как раз нужно было переименовать большое количество файлов. Все очень удобно, просто и очень небольшая. | | Ответить