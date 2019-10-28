osmino Wi-Fi для Android

osmino Wi-Fi 7.03.04 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание osmino Wi-Fi 7.03.04 для AndroidОписание   Скачать osmino Wi-Fi 7.03.04 для AndroidСКАЧАТЬ (10,85 Мб) Скриншоты osmino Wi-Fi 7.03.04 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика osmino Wi-Fi 7.03.04 для AndroidСтатистика   Отзывы о osmino Wi-Fi 7.03.04 для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
4.16 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

osmino Wi-Fi - Wi-Fi-менеджер, благодаря которому можно подключаться к точкам раздачи по всему миру. База данных расширяется с помощью пользователей, которые вносят информацию о новых бесплатных точках или же пароли к закрытым сетям. Подключение происходит автоматически, без каких-либо дополнительных настроек.

Закончились деньги на счету? Нет бесплатных мегабайт в тарифном плане? Подключайте Viber, Skype, WhatsApp, ICQ и общайтесь с друзьями без ограничений. Новости, социальные сети Facebook, ВКонтакте, Twitter, онлайн-телевиденье – все это становится бесплатным и доступным везде и всегда.

Воспользуйтесь дополненной реальностью, что бы узнать, где ближайшая точка Wi-Fi, какое расстояние отделяет вас от нее, отзывы о скорости и качестве связи. 

Что нового в osmino Wi-Fi 7.03.04 для Android?
  • Исправление ошибок и общие улучшения
osmino Wi-Fi
osmino Wi-Fi
osmino Wi-Fi
osmino Wi-Fi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 22 063
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi"
 

Напоминатель паролей от Wi-Fi 1.12.13 для Android

Напоминатель паролей от Wi-Fi - незаменимое Android-приложение для пользователей, которые часто забывают пароли от своих беспроводных wi-fi сетей

WeFi - Automatic Wi-Fi 4.3.0.1400000 для Android

WeFi - Automatic Wi-Fi - утилита для Android, которая автоматически определяет наличие доступных Wi-Fi сетей и выбирает наиболее подходящее из доступных соединений

WebSharing 2.0.1.0 для Android

WebSharing - программа, предоставляющая доступ к содержимому телефона или планшета через обычный веб-браузер. Представляет собой WebServer, который позволяет

Wi-Fi Master Key 4.1.17 для Android

Wi-Fi Master Key - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю полностью контролировать Wi-Fi на своем мобильном

WiFi Analyzer 1.8 для Android

Бесплатное Android-приложение, позволяющее проводить полный анализ вашего WiFi-соединения. Программа может отображать в режиме реального времени на панели

Fing 7.2.2 для Android

Набор сетевых инструментов для Android, благодаря которым можно легко выяснить какие устройства подключены к вашему WiFi, проверить скорость интернет-подключения в

скачать Adguard

Отзывы о программе osmino Wi-Fi

доярка из деревни про osmino Wi-Fi Lite: free Wi-Fi 5.3.8 для Android [06-09-2014]

Очень полезный для нашей деревни Wi-Fi-менеджер.
3 | 1 | Ответить

Владимир про osmino Wi-Fi Lite: free Wi-Fi 1.1.3 для Android [06-04-2013]

Крутая програма.__.
2 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 