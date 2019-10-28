osmino Wi-Fi - Wi-Fi-менеджер, благодаря которому можно подключаться к точкам раздачи по всему миру. База данных расширяется с помощью пользователей, которые вносят информацию о новых бесплатных точках или же пароли к закрытым сетям. Подключение происходит автоматически, без каких-либо дополнительных настроек.

Закончились деньги на счету? Нет бесплатных мегабайт в тарифном плане? Подключайте Viber, Skype, WhatsApp, ICQ и общайтесь с друзьями без ограничений. Новости, социальные сети Facebook, ВКонтакте, Twitter, онлайн-телевиденье – все это становится бесплатным и доступным везде и всегда.

Воспользуйтесь дополненной реальностью, что бы узнать, где ближайшая точка Wi-Fi, какое расстояние отделяет вас от нее, отзывы о скорости и качестве связи.