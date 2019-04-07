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ФотоШОУ PRO 14.0 (04.04.2019)
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4.52 из 5, всего оценок - 57
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- Рейтинг программы - 4.52 из 5
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ФотоШОУ PRO - мощная программа для создания ярких высококачественных слайд-шоу и динамичных роликов из цифровых фотографий и изображений, а также видео высокой чёткости и DVD дисков. Присутствует большое количество разнообразных переходов и эффектов (включая 3D), шаблонов титров, заставок и анимированных коллажей.
Кроме того имеется возможность добавления и редактирования музыки, многослойная анимация при помощи ключевых кадров, поддержка большого количества форматов, в том числе оптимизированных для мобильных, планшетов и YouTube.
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|Что нового в ФотоШОУ PRO 14.0 (04.04.2019)?
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Отзывы о программе ФотоШОУ PRO
Татьяна про ФотоШОУ PRO 12.5 (от 12.09.2018) [26-12-2018]
Пробная версия понравилась, но, чтобы сделать полноценный проект, нужна всё таки полная. Это, наверное единственный минус. Сама программа - отличная. С ней можно сделать такие видео, о которых я даже не мечтала. Я купила ещё несколько комплектов шаблонов. Очень красивые! Поддержка, кстати, вопреки многим отзывам, работает вполне своевременно. Вопрос с активацией ключа решили за в течении часа примерно.
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Владлена про ФотоШОУ PRO 12.5 (от 12.09.2018) [23-10-2018]
У меня тоже была такая ситуация с потерей ключа. Но мне не отказали в помощи и быстро восстановили программу. Я пользовалась её 3 месяца до этого, срок обновлений не закончился, так что проблем не возникло. О том, что через год обновления станут платными я слышала. Так поступают многие производители программ и не только наши, зарубежные тоже. Пока программой полностью довольна. К обслуживанию и поддержке тоже нет претензий. Отвечают быстро, вежливо и с желанием помочь, что главное.
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галина про ФотоШОУ PRO 12.0 [13-09-2018]
Я хочу сказать, что ужасное обслуживание и никакой помощи от них, я купмла программу в мае месяце и пришлось почистить компьтер в котором я забыла сохранить этот фаил, и попросила дать мне ключ чтоб открыть его,временнея программа ничего не дает, а они снова требуют покупать программу, как можно так с людьми обходиться без уважение и непонимание и сколько раз им нужно в год платить чтоб пользоваться ее безсовестные они только знают деньги делают
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Валерий про ФотоШОУ PRO 10.0 [18-01-2018]
Это не просто классная программа, она великолепная! Русскоязычный интерфейс, разные там плюшки по анимации, текст и много еще другого. Рекомендую, как для начинающих, так и для профи. Сам использую её уже больше 3 лет в коммерческих целях. Выполняю фотофильмы и поздравления на заказ.
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Антон про ФотоШОУ PRO 9.15 [24-11-2017]
Программой ФотоШОУ PRO пользуюсь 2 года к ряду. Изучил за это время все тонкости и инструменты. Огромный потенциал программы позволяет делать качественные видеоролики. Стоимость лицензии и обновлений окупаются за несколько часов работы. программа отличная. Особенно хочу отметить большой плюс, что она не стоит на месте. Постоянные обновления, улучшения, современные фишки - это отлично. Частенько не трачу время и использую шаблоны. Они сделаны с тонким вкусом и мастерством. Сам пока не дорос до такого уровня. У меня все. Программа супер!
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