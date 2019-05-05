EssentialPIM Free для Windows

EssentialPIM Free 8.5.0

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Описание EssentialPIM Free 8.5.0Описание   Скачать EssentialPIM Free 8.5.0СКАЧАТЬ (13,03 Мб) Скриншоты EssentialPIM Free 8.5.0Скриншоты (6)   Статистика EssentialPIM Free 8.5.0Статистика   Отзывы о EssentialPIM Free 8.5.0Отзывы (3)  
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4.22 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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EssentialPIM Free - универсальный многоязычный органайзер личной информации с удобным и многофункциональным интерфейсом и наличием различного рода возможностей. Функциональные возможности включают опции календаря, дел, заметок, контактов, почты, паролей и синхронизации с Android и iPhone/iPad. Кроме того, в сервис встроенная поддержка сервиса Dropbox.

Программой используется база с открытым исходным кодом Firebird, что обеспечивает постоянный доступ к файлам, позволяя создавать свои плагины и приложения.

EssentialPIM Free
EssentialPIM Free
EssentialPIM Free
EssentialPIM Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе EssentialPIM Free

Виктор про EssentialPIM Free 7.6 [11-11-2017]

Программа говно! обновилась и все данные стерлись (
2 | 2 | Ответить

Flashwind про EssentialPIM Free 7.6 [09-11-2017]

Отличный органайзер.
В толпе примитивных календарей и заметок выделяется.
Но, клиентам из UA надо знать отличие органайзера от журнала учета.
Видимо проблема в специализации клиники :)
3 | | Ответить

Рафаэль про EssentialPIM Free 6.53 [20-07-2015]

Вели в клинике учет пациентов и программа выдала ошибку, также исчезли поля и пациенты. Меняем на другую, но пока не определились. Клиника "Рафаэль" rafael.zp.ua
1 | 9 | Ответить

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