EssentialPIM Free - универсальный многоязычный органайзер личной информации с удобным и многофункциональным интерфейсом и наличием различного рода возможностей. Функциональные возможности включают опции календаря, дел, заметок, контактов, почты, паролей и синхронизации с Android и iPhone/iPad. Кроме того, в сервис встроенная поддержка сервиса Dropbox.

Программой используется база с открытым исходным кодом Firebird, что обеспечивает постоянный доступ к файлам, позволяя создавать свои плагины и приложения.