EssentialPIM Free

Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
HomeBank 5.2.4
HomeBank - бесплатная программа для управления личными средствами и анализа расходов и доходов с помощью фильтров и графиков
Окна.NET 2.8
Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное
Ремонтная Мастерская 1.48 beta
Ремонтная Мастерская - простая в использовании, но достаточно удобная программа для учета работы ремонтной мастерской
LeaderTask 14.6.1
LeaderTask - один из самых популярных и удобных органайзеров для ведения деловой активности. Здесь есть все функции и возможности для качественной и четкой
Коммунальные платежи 1.0
Коммунальные платежи - небольшая программа для расчета коммунальных платежей. Для расчета учитываются тарифы на коммунальные услуги, показания счетчиков горячей,