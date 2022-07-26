EssentialPIM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Astonsoft Ltd.
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,52 Мб
EssentialPIM - Android-версия популярного менеджера персональной информации EssentialPIM для Windows, сочетающая в себе Календарь, Дела, Заметки, Пароли и Контакты.
Присутствует синхронизация всех данных с бесплатной и Pro Windows-версиями EssentialPIM на ПК, а также с Календарём, Задачами, Контактами и Диском Google, просмотр Календаря в виде дня, недели, месяца, года или списка Задач с легко читаемым цветным представлением, гибкая структура организации Дел с множественными деревьями, поддеревьями и листами, различные виды представления, хранения и просмотра Заметок для быстрой и наглядной работы с данными и многое другое.
Основные возможности EssentialPIM:
- Содержит модули: Календарь (с просмотром дня, недели, месяца, года и списка задач), Дела (в виде иерархической структуры), Заметки (в виде древовидной многоуровневой структуры), Контакты (с группами и добавлением пользовательских полей) и Пароли (с мощной системой защиты).
- Быстрый и удобный интерфейс с тёмной и светлой темами.
- Настраиваемые виджеты (Календарь на месяц и список Задач, Дела, быстрое добавление новых записей, ярлыки модулей).
- Надёжная синхронизация с Windows-версией EPIM через Wi-Fi, мобильные сети (3G, LTE), Bluetooth или USB кабель.
- Автоматическая синхронизация с сервисами Google: Календарём, Задачами, Диском (для Заметок и Паролей) и Контактами.
- Архивирование и восстановление данных.
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