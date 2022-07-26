EssentialPIM - Android-версия популярного менеджера персональной информации EssentialPIM для Windows, сочетающая в себе Календарь, Дела, Заметки, Пароли и Контакты.

Присутствует синхронизация всех данных с бесплатной и Pro Windows-версиями EssentialPIM на ПК, а также с Календарём, Задачами, Контактами и Диском Google, просмотр Календаря в виде дня, недели, месяца, года или списка Задач с легко читаемым цветным представлением, гибкая структура организации Дел с множественными деревьями, поддеревьями и листами, различные виды представления, хранения и просмотра Заметок для быстрой и наглядной работы с данными и многое другое.

Основные возможности EssentialPIM: