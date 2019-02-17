Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все наиболее популярные форматы, включая MP3, FLAC, APE, OGG и пр.), компакт-дисков или пластинок. Кроме того приложение дает возможность создавать музыкальные каталоги с обзорами, списками треков и обложками, а также загружать различную информацию о любимых исполнителях, включая фото, биографии и полные дискографии.
Основные возможности:
Создание собственных музыкальных каталогов.
Поиск сведений о выбранных альбомах и исполнителях.
Добавление диска в каталог путем сканирования его штрих-кода.
Наличие встроенного проигрывателя.
Сортировка и поиск записей в коллекции по заданным параметрам.
Collector Notepad - небольшая, бесплатная и простая программа для упорядочивания и каталогизации различных коллекций
Отзывы о программе Musicnizer
Maxim про Musicnizer 8.1 build 472 [14-02-2019]
Очень классная программа! НО!!! К большому сожалению, вас обманут, если вы купите программу! Проверил на себе. Купил пожизненную лицензию - а через 5 лет мне сказали, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново... Так что решайте.... | | Ответить