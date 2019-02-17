Musicnizer для Windows

Musicnizer 10.0 build 575

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Описание Musicnizer 10.0 build 575Описание   Скачать Musicnizer 10.0 build 575СКАЧАТЬ (15,99 Мб) Скриншоты Musicnizer 10.0 build 575Скриншоты (6)   Статистика Musicnizer 10.0 build 575Статистика   Отзывы о Musicnizer 10.0 build 575Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все наиболее популярные форматы, включая MP3, FLAC, APE, OGG и пр.), компакт-дисков или пластинок. Кроме того приложение дает возможность создавать музыкальные каталоги с обзорами, списками треков и обложками, а также загружать различную информацию о любимых исполнителях, включая фото, биографии и полные дискографии.

Основные возможности:

  • Создание собственных музыкальных каталогов.
  • Поиск сведений о выбранных альбомах и исполнителях.
  • Добавление диска в каталог путем сканирования его штрих-кода.
  • Наличие встроенного проигрывателя.
  • Сортировка и поиск записей в коллекции по заданным параметрам.
  • Фильтрация списков.
  • Экспорт данных по собранию и печать их в Отчетах.
  • Автоматическое считывание мета-данных аудио файлов.
  • Поддержка разнообразных музыкальных онлайн баз данных.
  • Сортировка по пользовательским полям и спискам.
  • Групповые операции сразу с несколькими альбомами.
  • Настройка вида списка аудио-коллекции.
  • Хранение данных о нескольких изданиях одного альбома.
  • Импорт баз данных альбомов из других органайзеров музыки.
  • Поддержка Drag&Drop и многое другое.
Скриншоты Musicnizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 803.06 руб.
Ограничение в работе программыдобавление только 20 альбомов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 311
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - другое
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Отзывы о программе Musicnizer

Maxim про Musicnizer 8.1 build 472 [14-02-2019]

Очень классная программа! НО!!! К большому сожалению, вас обманут, если вы купите программу! Проверил на себе. Купил пожизненную лицензию - а через 5 лет мне сказали, чтобы пользоваться дальше, нужно купить ключ заново... Так что решайте....
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