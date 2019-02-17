Musicnizer 10.0 build 575

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3.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.00 из 5

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5 Musicnizer - удобный музыкальный каталогизатор, который позволяет пользователю навести порядок в своей коллекции аудио файлов (поддерживаются практически все наиболее популярные форматы, включая MP3, FLAC, APE, OGG и пр.), компакт-дисков или пластинок. Кроме того приложение дает возможность создавать музыкальные каталоги с обзорами, списками треков и обложками, а также загружать различную информацию о любимых исполнителях, включая фото, биографии и полные дискографии. Основные возможности: Создание собственных музыкальных каталогов.

Поиск сведений о выбранных альбомах и исполнителях.

Добавление диска в каталог путем сканирования его штрих-кода.

Наличие встроенного проигрывателя.

Сортировка и поиск записей в коллекции по заданным параметрам.

Фильтрация списков.

Экспорт данных по собранию и печать их в Отчетах.

Автоматическое считывание мета-данных аудио файлов.

Поддержка разнообразных музыкальных онлайн баз данных.

Сортировка по пользовательским полям и спискам.

Групповые операции сразу с несколькими альбомами.

Настройка вида списка аудио-коллекции.

Хранение данных о нескольких изданиях одного альбома.

Импорт баз данных альбомов из других органайзеров музыки.

Поддержка Drag&Drop и многое другое.

Скриншоты Musicnizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 803.06 руб. Ограничение в работе программы добавление только 20 альбомов Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 3 311 Разработчик ManiacTools Последнее обновление 17.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Коллекционирование - другое

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