EMDB 3.36 EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, Kataloger 2019.23 Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей, All My Books 4.9 build 1241 All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще

Учет книг 2.563 Учет книг - Программа предназначена для ведения базы данных и учета книг, журналов, литературных произведений вашей домашней библиотеки, а также учет должников LibaBook 1.12.3 LibaBook - отличный каталогизатор книг в печатном виде. Это идеальное решение для упорядочивания домашней библиотечной коллекции, но также LibaBook может Моя филателия 1.0 Моя филателия- программа, помогающее коллекционеру-филателисту создать электронный каталог своей коллекции