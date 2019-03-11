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EMDB 3.38
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3.95 из 5, всего оценок - 17
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- Рейтинг программы - 3.95 из 5
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EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, автоматически загружать информацию о них с базы данных IMDB (название, постер, режиссер, год, страна, рейтинг, актерский состав и пр.), указывать жанр, используемые кодеки, разрешение и формат фильма и пр.
Также приложение дает возможность искать фильмы по каталогу, экспортировать базу данных в различные форматы (CSV, TXT или HTML), осуществлять сортировку фильмов и многое другое.
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|Что нового в EMDB 3.38?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе EMDB
Сетал про EMDB 3.17 [30-06-2018]
Ерунда!!! Вот кто сейчас хранит фильмы на диске? Лучше бы автор сделал каталог-базу по просмотренным фильмам и сериалам.
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Se про EMDB 2.55 [01-08-2016]
Непонятно как удалять добавленные фильмы из базы, кнопка неактивна
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Сергей в ответ Se про EMDB 2.73 [27-07-2017]
В настройках выбери общие, в правой колонке поставь галочку разрешить удаление фильмов
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Наталья про EMDB 1.95 [11-11-2013]
Где можно найти (купить) современные фильмы про современных строителей жилья ?
5 | 1 | Ответить
лёха в ответ Наталья про EMDB 2.43 [09-01-2016]
зачем вам фильмы про таджиков?
3 | 2 | Ответить
Кузьма из деревни про EMDB 1.86 [30-08-2013]
Удобно организовать собственную коллекцию мультфильмов про микро бизнес.
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