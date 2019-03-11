EMDB для Windows

EMDB 3.38

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Описание EMDB 3.38Описание   Скачать EMDB 3.38СКАЧАТЬ (3,85 Мб) Скриншоты EMDB 3.38Скриншоты (7)   Статистика EMDB 3.38Статистика   Отзывы о EMDB 3.38Отзывы (6)  
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3.95 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.95 из 5
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EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, автоматически загружать информацию о них с базы данных IMDB (название, постер, режиссер, год, страна, рейтинг, актерский состав и пр.), указывать жанр, используемые кодеки, разрешение и формат фильма и пр.

Также приложение дает возможность искать фильмы по каталогу, экспортировать базу данных в различные форматы (CSV, TXT или HTML), осуществлять сортировку фильмов и многое другое.

Что нового в EMDB 3.38?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
EMDB
EMDB
EMDB
EMDB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 044
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
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Отзывы о программе EMDB

Сетал про EMDB 3.17 [30-06-2018]

Ерунда!!! Вот кто сейчас хранит фильмы на диске? Лучше бы автор сделал каталог-базу по просмотренным фильмам и сериалам.
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Se про EMDB 2.55 [01-08-2016]

Непонятно как удалять добавленные фильмы из базы, кнопка неактивна
1 | | Ответить

Сергей в ответ Se про EMDB 2.73 [27-07-2017]

В настройках выбери общие, в правой колонке поставь галочку разрешить удаление фильмов
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Наталья про EMDB 1.95 [11-11-2013]

Где можно найти (купить) современные фильмы про современных строителей жилья ?
5 | 1 | Ответить

лёха в ответ Наталья про EMDB 2.43 [09-01-2016]

зачем вам фильмы про таджиков?
3 | 2 | Ответить

Кузьма из деревни про EMDB 1.86 [30-08-2013]

Удобно организовать собственную коллекцию мультфильмов про микро бизнес.
4 | | Ответить

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