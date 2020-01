All My Books

5 All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке и больше никогда не забывать, кому была отдана та или иная книжка. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще скачать и посмотреть. Основные возможности: быстрая загрузка информации о книге из различных онлайн-библиотек, включая краткий сюжет, рецензии и картинку обложки

наглядное представление библиотеки с использованием различных шаблонов (используются редактируемые HTML-шаблоны)

большое количество стандарных полей в карточке книги (автор, название, ISBN, жанр, издательство, переплёт, число страниц, тираж, местонахождение, рейтинг и другие)

поддержка пользовательских полей - неограниченное количество текстовых и логических дополнительных полей

расширение функциональности и добавление новых онлайн-источников для импорта информации о книгах с помощью third-party plugins

статистическая информация о коллекции книг (статистика по жанрам, переплетам, авторам и т.д.)

пользовательский интерфейс поддерживает скины (темы, стили)

экспорт цифровой библиотеки во множество форматов - текстовый, HTML, CHM, XLS (Microsoft Excel), экспорт на мобильное устройство

импорт существующего списка книг из текстового формата или MS Excel

быстрый поиск нужных книг по заданному критерию. Поиск производится по всем стандартным и пользовательским полям

защита базы данных книг паролем

простой в использовании менеджер отданных книг - вы никогда не забудете когда и кому вы отдали книги

хранение неограниченного количества дополнительной графической информации для каждой из книг в базе данных

поддержка электронных книг - можно сохранить ссылку на файл в карточке книги и открывать книгу прямо из All My Books Что нового в All My Books 5.0 build 1251?

All My Books v5.0 Build 1251: исправили загрузку информации о книгах с Ozon.ru, Litres.ru, Bol.com

исправили несколько ошибок, благодаря присылаемым вами баг-репортам All My Books v5.0 Build 1250: ВНИМАНИЕ лицензионных пользователей!!! Проверьте почту - там инструкции по обновлению

добавили mybooklist.ru и Goodreads.com в число встроенных источников информации о книгах

удалили Amazon.in (заблокировали доступ по API) и Powells.com (низкий спрос и низкое разрешение обложек)

когда добавляете книгу с Goodreads, сразу подгружается еще и фото автора (если доступно)

новый экспорт в Excel. Не требует установленного Excel. Старый экспорт тоже оставили

добавили экспорт коллекции в форматы RTF, ODT, ODS. Меню "Инструменты - Экспортировать в..."

добавили возможность масштабировать шрифты в HTML шаблонах (информация о книге). Это делается либо в Установках, либо клавишами CTRL-Плюс и CTRL-Минус

улучшили процесс выбора HTML шаблона для отображения информации о книге

добавили возможность установить тип файла отдельной колонкой в таблице с возможностью сортировки по этим значениям

добавили новые режимы группировки: по Типу файла и по Автору-Серии

при перетаскивании картинки в окно программы программа предложит добавить ее обложкой или иллюстрацией для текущей книги

добавили Финский перевод

заменили смущавшую многих иконку непрочитанной книги (книга с восклицательным знаком) на картинку перечеркнутого глаза