All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке и больше никогда не забывать, кому была отдана та или иная книжка. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще скачать и посмотреть.
Основные возможности:
быстрая загрузка информации о книге из различных онлайн-библиотек, включая краткий сюжет, рецензии и картинку обложки
наглядное представление библиотеки с использованием различных шаблонов (используются редактируемые HTML-шаблоны)
большое количество стандарных полей в карточке книги (автор, название, ISBN, жанр, издательство, переплёт, число страниц, тираж, местонахождение, рейтинг и другие)
поддержка пользовательских полей - неограниченное количество текстовых и логических дополнительных полей
расширение функциональности и добавление новых онлайн-источников для импорта информации о книгах с помощью third-party plugins
статистическая информация о коллекции книг (статистика по жанрам, переплетам, авторам и т.д.)
пользовательский интерфейс поддерживает скины (темы, стили)
экспорт цифровой библиотеки во множество форматов - текстовый, HTML, CHM, XLS (Microsoft Excel), экспорт на мобильное устройство
импорт существующего списка книг из текстового формата или MS Excel
быстрый поиск нужных книг по заданному критерию. Поиск производится по всем стандартным и пользовательским полям
защита базы данных книг паролем
простой в использовании менеджер отданных книг - вы никогда не забудете когда и кому вы отдали книги
хранение неограниченного количества дополнительной графической информации для каждой из книг в базе данных
поддержка электронных книг - можно сохранить ссылку на файл в карточке книги и открывать книгу прямо из All My Books
Что нового в All My Books 5.0 build 1251?
All My Books v5.0 Build 1251:
исправили загрузку информации о книгах с Ozon.ru, Litres.ru, Bol.com
исправили несколько ошибок, благодаря присылаемым вами баг-репортам
All My Books v5.0 Build 1250:
ВНИМАНИЕ лицензионных пользователей!!! Проверьте почту - там инструкции по обновлению
добавили mybooklist.ru и Goodreads.com в число встроенных источников информации о книгах
удалили Amazon.in (заблокировали доступ по API) и Powells.com (низкий спрос и низкое разрешение обложек)
когда добавляете книгу с Goodreads, сразу подгружается еще и фото автора (если доступно)
новый экспорт в Excel. Не требует установленного Excel. Старый экспорт тоже оставили
добавили экспорт коллекции в форматы RTF, ODT, ODS. Меню "Инструменты - Экспортировать в..."
добавили возможность масштабировать шрифты в HTML шаблонах (информация о книге). Это делается либо в Установках, либо клавишами CTRL-Плюс и CTRL-Минус
улучшили процесс выбора HTML шаблона для отображения информации о книге
добавили возможность установить тип файла отдельной колонкой в таблице с возможностью сортировки по этим значениям
добавили новые режимы группировки: по Типу файла и по Автору-Серии
при перетаскивании картинки в окно программы программа предложит добавить ее обложкой или иллюстрацией для текущей книги
добавили Финский перевод
заменили смущавшую многих иконку непрочитанной книги (книга с восклицательным знаком) на картинку перечеркнутого глаза
Учет книг - Программа предназначена для ведения базы данных и учета книг, журналов, литературных произведений вашей домашней библиотеки, а также учет должников
Отзывы о программе All My Books
Manus про All My Books 4.9 build 1242 [18-01-2020]
Имея домашнюю библиотеку, насчитывающую более 5 тыс. книг, я в 80-х годах пытался каталогизировать её своими силами сначала в таблицах Excel, затем писал в Access, но из-за неимением достаточного времени эту работу не удавалось закончить. Позже, стал использовать уже готовые программы. Но порядок навел только с "All My Books"
Считаю, что "All My Books" отвечает всем требованиям, предъявляемым к домашним библиотекам.
- быстрый и удобный способ добавления как бумажных, так и электронных книг
- удобнпя сортировка
- возможность добавления пользовательских полей
- отметка книг, отданых друзьям и соседям
- ведения своих заметок и т.д.
Очень ценю обратную связь с разработчиками программы. Дважды я обращался к ним с прсьбой улучшения программы и оба раза я был услышан. | | Ответить
Василий про All My Books 4.9 build 1242 [18-01-2020]
Хорошая программа для ведения каталога электронных и бумажных книг.
Рекомендую | | Ответить
NGC7293 про All My Books 4.9 build 1242 [17-01-2020]
Пользуюсь с 2012 года. Очень хорошо работать с электронными книгами вся библиотека с собой. быстро можно найти нужную книгу, журнал. Аудио книги не пытался вносить в базу, так как не увлекаюсь. Прекрасная программа. | | Ответить
Алексей про All My Books 4.9 build 1242 [16-01-2020]