All My Books для Windows

All My Books 5.0 build 1251

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Описание All My Books 5.0 build 1251Описание   Скачать All My Books 5.0 build 1251СКАЧАТЬ (14,27 Мб) Скриншоты All My Books 5.0 build 1251Скриншоты (6)   Статистика All My Books 5.0 build 1251Статистика   Отзывы о All My Books 5.0 build 1251Отзывы (30)  
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4.58 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке и больше никогда не забывать, кому была отдана та или иная книжка. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще скачать и посмотреть.

Основные возможности:

  • быстрая загрузка информации о книге из различных онлайн-библиотек, включая краткий сюжет, рецензии и картинку обложки
  • наглядное представление библиотеки с использованием различных шаблонов (используются редактируемые HTML-шаблоны)
  • большое количество стандарных полей в карточке книги (автор, название, ISBN, жанр, издательство, переплёт, число страниц, тираж, местонахождение, рейтинг и другие)
  • поддержка пользовательских полей - неограниченное количество текстовых и логических дополнительных полей
  • расширение функциональности и добавление новых онлайн-источников для импорта информации о книгах с помощью third-party plugins
  • статистическая информация о коллекции книг (статистика по жанрам, переплетам, авторам и т.д.)
  • пользовательский интерфейс поддерживает скины (темы, стили)
  • экспорт цифровой библиотеки во множество форматов - текстовый, HTML, CHM, XLS (Microsoft Excel), экспорт на мобильное устройство
  • импорт существующего списка книг из текстового формата или MS Excel
  • быстрый поиск нужных книг по заданному критерию. Поиск производится по всем стандартным и пользовательским полям
  • защита базы данных книг паролем
  • простой в использовании менеджер отданных книг - вы никогда не забудете когда и кому вы отдали книги
  • хранение неограниченного количества дополнительной графической информации для каждой из книг в базе данных
  • поддержка электронных книг - можно сохранить ссылку на файл в карточке книги и открывать книгу прямо из All My Books
Что нового в All My Books 5.0 build 1251?

All My Books v5.0 Build 1251:

  • исправили загрузку информации о книгах с Ozon.ru, Litres.ru, Bol.com
  • исправили несколько ошибок, благодаря присылаемым вами баг-репортам

All My Books v5.0 Build 1250:

  • ВНИМАНИЕ лицензионных пользователей!!! Проверьте почту - там инструкции по обновлению
  • добавили mybooklist.ru и Goodreads.com в число встроенных источников информации о книгах
  • удалили Amazon.in (заблокировали доступ по API) и Powells.com (низкий спрос и низкое разрешение обложек)
  • когда добавляете книгу с Goodreads, сразу подгружается еще и фото автора (если доступно)
  • новый экспорт в Excel. Не требует установленного Excel. Старый экспорт тоже оставили
  • добавили экспорт коллекции в форматы RTF, ODT, ODS. Меню "Инструменты - Экспортировать в..."
  • добавили возможность масштабировать шрифты в HTML шаблонах (информация о книге). Это делается либо в Установках, либо клавишами CTRL-Плюс и CTRL-Минус
  • улучшили процесс выбора HTML шаблона для отображения информации о книге
  • добавили возможность установить тип файла отдельной колонкой в таблице с возможностью сортировки по этим значениям
  • добавили новые режимы группировки: по Типу файла и по Автору-Серии
  • при перетаскивании картинки в окно программы программа предложит добавить ее обложкой или иллюстрацией для текущей книги
  • добавили Финский перевод
  • заменили смущавшую многих иконку непрочитанной книги (книга с восклицательным знаком) на картинку перечеркнутого глаза
All My Books
All My Books
All My Books
All My Books
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 400 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 894
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
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Отзывы о программе All My Books

Manus про All My Books 4.9 build 1242 [18-01-2020]

Имея домашнюю библиотеку, насчитывающую более 5 тыс. книг, я в 80-х годах пытался каталогизировать её своими силами сначала в таблицах Excel, затем писал в Access, но из-за неимением достаточного времени эту работу не удавалось закончить. Позже, стал использовать уже готовые программы. Но порядок навел только с "All My Books"
Считаю, что "All My Books" отвечает всем требованиям, предъявляемым к домашним библиотекам.
- быстрый и удобный способ добавления как бумажных, так и электронных книг
- удобнпя сортировка
- возможность добавления пользовательских полей
- отметка книг, отданых друзьям и соседям
- ведения своих заметок и т.д.
Очень ценю обратную связь с разработчиками программы. Дважды я обращался к ним с прсьбой улучшения программы и оба раза я был услышан.
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Василий про All My Books 4.9 build 1242 [18-01-2020]

Хорошая программа для ведения каталога электронных и бумажных книг.
Рекомендую
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NGC7293 про All My Books 4.9 build 1242 [17-01-2020]

Пользуюсь с 2012 года. Очень хорошо работать с электронными книгами вся библиотека с собой. быстро можно найти нужную книгу, журнал. Аудио книги не пытался вносить в базу, так как не увлекаюсь. Прекрасная программа.
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Алексей про All My Books 4.9 build 1242 [16-01-2020]

Хорошая программа, я доволен.
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Альфия про All My Books 4.9 build 1242 [03-05-2019]

Рекомендую всем, кто имеет домашнюю библиотеку!! Спасибо создателям программы!
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