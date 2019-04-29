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All My Movies для Windows

All My Movies 8.9 build 1461

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Описание All My Movies 8.9 build 1461Описание   Скачать All My Movies 8.9 build 1461СКАЧАТЬ (14,53 Мб) Скриншоты All My Movies 8.9 build 1461Скриншоты (4)   Статистика All My Movies 8.9 build 1461Статистика   Отзывы о All My Movies 8.9 build 1461Отзывы (38)  
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4.65 из 5, всего оценок - 68
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для создания каталога всей вашей коллекции видео. Не важно, на каком носителе находятся ваши фильмы, будь то DVD, CD, VHS кассеты или что-нибудь еще...

Основные возможности:

  • простой импорт информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com. Вам надо ввести только название фильма, остальное программа скачает сама из интернета.
  • наглядное и удобное представления всей вашей коллекции
  • сохранение скриншотов (отдельных кадров) из фильма в базе данных. Скриншоты берутся прямо из видеофайла, если он есть или из отдельных файлов. Они помогут вам вспомнить тот или иной фильм при помощи вашей визуальной памяти, а также оценить качество картинки видеофайла
  • быстрый поиск фильмов по любому полю из базы данных - название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим
  • экспорт вашей коллекции в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат. С помощью этих инструментов вы можете разместить полученные файлы на вашей домашней странице или импортировать в другую программу
  • парольная защита базы данных с фильмами. Полезна, если вы хотите создать каталог ваших недетских фильмов и не хотите, чтобы ваши дети увидели его
  • легкий в использовании менеджер отданных фильмов - теперь вы никогда не забудете, кому был отдан тот или иной фильм
All My Movies
All My Movies
All My Movies
All My Movies
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 318
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - Каталогизаторы
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Отзывы о программе All My Movies

Владимир про All My Movies 8.9 build 1460 [28-02-2019]

Лучшая из всех просмотренных мной каталогизаторов видео:
- есть все необходимые функции
- проста в использовании,
- отличная служба поддержки
- цена не кусается
| 1 | Ответить

Игорь про All My Movies 8.9 build 1458 [29-10-2018]

Удобная прога
1 | | Ответить

Андрей про All My Movies 8.9 build 1454 [15-07-2018]

Супер программа. Я доволен
1 | | Ответить

Эмиль про All My Movies 8.9 build 1453 [18-02-2018]

Отличная программа. Я доволен
2 | | Ответить

Геннадий про All My Movies 8.9 build 1450 [17-08-2017]

Программа СУПЕР! Не знаю, как раньше без нее жил, хотя пользуюсь уже много лет и только радуюсь.
1 | | Ответить

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