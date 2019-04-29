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All My Movies 8.9 build 1461
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4.65 из 5, всего оценок - 68
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- Рейтинг программы - 4.65 из 5
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All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для создания каталога всей вашей коллекции видео. Не важно, на каком носителе находятся ваши фильмы, будь то DVD, CD, VHS кассеты или что-нибудь еще...
Основные возможности:
- простой импорт информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com. Вам надо ввести только название фильма, остальное программа скачает сама из интернета.
- наглядное и удобное представления всей вашей коллекции
- сохранение скриншотов (отдельных кадров) из фильма в базе данных. Скриншоты берутся прямо из видеофайла, если он есть или из отдельных файлов. Они помогут вам вспомнить тот или иной фильм при помощи вашей визуальной памяти, а также оценить качество картинки видеофайла
- быстрый поиск фильмов по любому полю из базы данных - название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим
- экспорт вашей коллекции в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат. С помощью этих инструментов вы можете разместить полученные файлы на вашей домашней странице или импортировать в другую программу
- парольная защита базы данных с фильмами. Полезна, если вы хотите создать каталог ваших недетских фильмов и не хотите, чтобы ваши дети увидели его
- легкий в использовании менеджер отданных фильмов - теперь вы никогда не забудете, кому был отдан тот или иной фильм
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Отзывы о программе All My Movies
Владимир про All My Movies 8.9 build 1460 [28-02-2019]
Лучшая из всех просмотренных мной каталогизаторов видео:
- есть все необходимые функции
- проста в использовании,
- отличная служба поддержки
- цена не кусается
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Игорь про All My Movies 8.9 build 1458 [29-10-2018]
Удобная прога
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Андрей про All My Movies 8.9 build 1454 [15-07-2018]
Супер программа. Я доволен
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Эмиль про All My Movies 8.9 build 1453 [18-02-2018]
Отличная программа. Я доволен
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Геннадий про All My Movies 8.9 build 1450 [17-08-2017]
Программа СУПЕР! Не знаю, как раньше без нее жил, хотя пользуюсь уже много лет и только радуюсь.
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