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4.65 из 5, всего оценок - 68 Рейтинг программы - 4.65 из 5

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5 All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для создания каталога всей вашей коллекции видео. Не важно, на каком носителе находятся ваши фильмы, будь то DVD, CD, VHS кассеты или что-нибудь еще...



Основные возможности: простой импорт информации о фильме из онлайн базы данных IMDb.com. Вам надо ввести только название фильма, остальное программа скачает сама из интернета.

наглядное и удобное представления всей вашей коллекции

сохранение скриншотов (отдельных кадров) из фильма в базе данных. Скриншоты берутся прямо из видеофайла, если он есть или из отдельных файлов. Они помогут вам вспомнить тот или иной фильм при помощи вашей визуальной памяти, а также оценить качество картинки видеофайла

быстрый поиск фильмов по любому полю из базы данных - название, режиссер, год выпуска, актеры, жанр, описание и другим

экспорт вашей коллекции в HTML, текстовый или Microsoft Excel формат. С помощью этих инструментов вы можете разместить полученные файлы на вашей домашней странице или импортировать в другую программу

парольная защита базы данных с фильмами. Полезна, если вы хотите создать каталог ваших недетских фильмов и не хотите, чтобы ваши дети увидели его

легкий в использовании менеджер отданных фильмов - теперь вы никогда не забудете, кому был отдан тот или иной фильм