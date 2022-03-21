WhoCrashed для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Resplendence Software
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|14 / 34 422 | Статистика
|Размер:
|12,95 Мб
WhoCrashed - бесплатная программа, которая выявляет неисправные драйвера в системе, приводящие к сбою работы операционной системы и компьютера.
Утилита обладает простым и удобным интерфейсом, позволяющим легко обнаружить неполадки с помощью одного клика мыши, после чего предоставляется вся собранная информация в доступном виде с предложениями об исправлении неисправностей.
Программа является очень удобной при первичной диагностике компьютера на неисправности такие как: внезапная перезагрузка, выключение, зависание, появление синего экрана "смерти" и др.
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Отзывы о программе WhoCrashed
sergo про WhoCrashed 6.61 [27-06-2019]
все работает отлично, отчеты выдает, можно качать смело. спасибо за программку;)
3 | 4 | Ответить
wlad про WhoCrashed 6.01 [13-02-2018]
Cкачал ,по отзывам -зависает.Ставить не буду.Надоело выковыривать разную "нечисть".
3 | 3 | Ответить
Андрей про WhoCrashed 5.50 [29-08-2015]
Дрянь какая то . что и как делает, - не понятно, русского языка нет, зависает.
3 | 19 | Ответить