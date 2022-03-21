WhoCrashed для Windows

Описание
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Оценка: 4.60/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):14 / 34 422 | Статистика
Размер:12,95 Мб
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WhoCrashed скриншот № 4

WhoCrashed - бесплатная программа, которая выявляет неисправные драйвера в системе, приводящие к сбою работы операционной системы и компьютера.

Утилита обладает простым и удобным интерфейсом, позволяющим легко обнаружить неполадки с помощью одного клика мыши, после чего предоставляется вся собранная информация в доступном виде с предложениями об исправлении неисправностей.

Программа является очень удобной при первичной диагностике компьютера на неисправности такие как: внезапная перезагрузка, выключение, зависание, появление синего экрана "смерти" и др.

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Отзывы о программе WhoCrashed

sergo про WhoCrashed 6.61 [27-06-2019]

все работает отлично, отчеты выдает, можно качать смело. спасибо за программку;)
3 | 4 | Ответить

wlad про WhoCrashed 6.01 [13-02-2018]

Cкачал ,по отзывам -зависает.Ставить не буду.Надоело выковыривать разную "нечисть".
3 | 3 | Ответить

kycnexy про WhoCrashed 5.52 [10-09-2016]

Зависает,ерунда.
2 | 3 | Ответить

Андрей про WhoCrashed 5.50 [29-08-2015]

Дрянь какая то . что и как делает, - не понятно, русского языка нет, зависает.
3 | 19 | Ответить

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