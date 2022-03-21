WhoCrashed - бесплатная программа, которая выявляет неисправные драйвера в системе, приводящие к сбою работы операционной системы и компьютера.

Утилита обладает простым и удобным интерфейсом, позволяющим легко обнаружить неполадки с помощью одного клика мыши, после чего предоставляется вся собранная информация в доступном виде с предложениями об исправлении неисправностей.

Программа является очень удобной при первичной диагностике компьютера на неисправности такие как: внезапная перезагрузка, выключение, зависание, появление синего экрана "смерти" и др.