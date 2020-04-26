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OutlookStatView для Windows

OutlookStatView 2.18

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Описание OutlookStatView 2.18Описание   Скачать OutlookStatView 2.18СКАЧАТЬ (105 Кб) Скриншоты OutlookStatView 2.18Скриншоты (1)   Статистика OutlookStatView 2.18Статистика   Отзывы о OutlookStatView 2.18Отзывы (0)  
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OutlookStatView - утилита для сканирования почтового ящика Outlook, позволяющая отображать общую статистику о контактах электронной почты. Для каждого контакта / адреса электронной почты отображается следующая информация: количество исходящих сообщений, количество входящих сообщений, общий размер отправленных сообщений, почтовая программа контакта, промежуток времени, в течении которого вы общаетесь с контактом и др.

Что нового в OutlookStatView 2.18?
  • Исправлены ошибки: программа определяла отправленные сообщения в папке IMAP как полученные
OutlookStatView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе OutlookStatView

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