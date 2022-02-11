Inbox Notifier - небольшая и простая в использовании программа, которая позволяет получать уведомления на рабочем столе от почты Google, благодаря чему ваш почтовый ящик всегда будет в актуальном состоянии и вы сможете сосредоточиться на работе.

Основные функции Inbox Notifier: