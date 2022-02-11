Inbox Notifier для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Xavier Foucrier
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,96 Мб
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Inbox Notifier - небольшая и простая в использовании программа, которая позволяет получать уведомления на рабочем столе от почты Google, благодаря чему ваш почтовый ящик всегда будет в актуальном состоянии и вы сможете сосредоточиться на работе.
Основные функции Inbox Notifier:
- Автоматическая синхронизация, благодаря которой вы всегда будете в курсе событий.
- Отображение кратких уведомлений, когда это необходимо.
- Проверка СПАМа.
- Режим "Не беспокоить" - сохраняйте концентрацию на работе.
- Выбор уровня конфиденциальности для уведомлений.
- Выбор пользовательского файла для использования в качестве мелодии уведомления.
- Управление учетными данными - легкость входа и выхода из системы.
- Просмотр статистики входящих сообщений - отображение черновиков/ярлыков/непрочитанных/суммарных сообщений из папки входящих сообщений.
- Уведомление о наличии в сообщении одного или нескольких вложений.
- Попытка повторного подключения к сети при потере интернет-соединения.
- Конфиденциальность пользователя - использование Cloudflare DNS и откат к Google при необходимости.
- Синхронизация по расписанию.
- Служба обновления позволяент поддерживать приложение в актуальном состоянии.
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