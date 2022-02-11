Inbox Notifier для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,96 Мб
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Inbox Notifier - небольшая и простая в использовании программа, которая позволяет получать уведомления на рабочем столе от почты Google, благодаря чему ваш почтовый ящик всегда будет в актуальном состоянии и вы сможете сосредоточиться на работе.

Основные функции Inbox Notifier:

  • Автоматическая синхронизация, благодаря которой вы всегда будете в курсе событий.
  • Отображение кратких уведомлений, когда это необходимо.
  • Проверка СПАМа.
  • Режим "Не беспокоить" - сохраняйте концентрацию на работе.
  • Выбор уровня конфиденциальности для уведомлений.
  • Выбор пользовательского файла для использования в качестве мелодии уведомления.
  • Управление учетными данными - легкость входа и выхода из системы.
  • Просмотр статистики входящих сообщений - отображение черновиков/ярлыков/непрочитанных/суммарных сообщений из папки входящих сообщений.
  • Уведомление о наличии в сообщении одного или нескольких вложений.
  • Попытка повторного подключения к сети при потере интернет-соединения.
  • Конфиденциальность пользователя - использование Cloudflare DNS и откат к Google при необходимости.
  • Синхронизация по расписанию.
  • Служба обновления позволяент поддерживать приложение в актуальном состоянии.
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