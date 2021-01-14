Okdo PDF Splitter Free для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OkdoSoft
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 6 496 | Статистика
|Размер:
|6,39 Мб
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Okdo PDF Splitter Free - утилита для быстрого деления PDF-файлов на отдельные части. Программа предлагает широкий набор возможностей по делению PDF-документов - на отдельные страницы, на файлы по несколько страниц, часть страницы, четные/нечетные страницы.
Данный продукт в работе не требует специфических программ для обработки PDF, таких как Adobe Reader и др. Кроме того, функционал программы поддерживает разбиение защищенных паролем файлов, позволяет создавать отдельные папки вывода для каждого источника PDF и обладает рядом других полезных возможностей. Интерфейс программы достаточно прост, что позволяет освоить работу с утилитой даже абсолютному новичку - достаточно выбрать разбиваемый файл, указать тип разбиения и папку сохранения новых документов.
Okdo PDF Splitter Free имеет ограничение на объем разбиваемого PDF-файла - не более 100 страниц.
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Отзывы о программе Okdo PDF Splitter Free
Николай про Okdo PDF Splitter Free 2.4 [23-11-2019]