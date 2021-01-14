Okdo PDF Splitter Free - утилита для быстрого деления PDF-файлов на отдельные части. Программа предлагает широкий набор возможностей по делению PDF-документов - на отдельные страницы, на файлы по несколько страниц, часть страницы, четные/нечетные страницы.

Данный продукт в работе не требует специфических программ для обработки PDF, таких как Adobe Reader и др. Кроме того, функционал программы поддерживает разбиение защищенных паролем файлов, позволяет создавать отдельные папки вывода для каждого источника PDF и обладает рядом других полезных возможностей. Интерфейс программы достаточно прост, что позволяет освоить работу с утилитой даже абсолютному новичку - достаточно выбрать разбиваемый файл, указать тип разбиения и папку сохранения новых документов.

Okdo PDF Splitter Free имеет ограничение на объем разбиваемого PDF-файла - не более 100 страниц.