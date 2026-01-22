Virtual CloneDrive для Windows
Оценка:
4.36/5 голосов - 114
Лицензия:
Бесплатная
Версия:
5.5.3.0
|Обновлено:
ОС:
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс:
Английский, Русский
Разработчик:
The RedFox Project
Категории:
Образы дисков - Эмуляторы приводов
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 119 793 | Статистика
Размер:
1.71 Мб
|СКАЧАТЬ
Virtual CloneDrive - бесплатная программа для эмуляции оптических CD, DVD и Blu-ray приводов. Поддерживает монтирование образов, записанных в таких форматах как ISO, BIN, IMG, UDF, DVD и CCD.
Virtual CloneDrive позволяет создать в операционной системе виртуальный привод, программно полностью идентичный физическому. Образы можно "вставить" в виртуальный привод с вашего жесткого диска или сетевого диска простым двойным щелчком и таким образом использовать их как обычные CD, DVD или Blu-ray.
Поддерживает до 15 виртуальных приводов одновременно — независимо от того, содержит ли образ аудио, видео или просто данные. Virtual CloneDrive полностью интегрирован в контекстные меню проводника Windows. Кроме всего прочего может эмулировать защиту дисков, так что Windows не сможет отличить ваш образ от реального диска, с которого он был скопирован.
Отзывы о программе Virtual CloneDrive
Сергей про Virtual CloneDrive 5.5.0.0 [10-11-2017]
На разных компах с win7prof то работает , то не работает. И что этой проге надо не понятно. Если работает, то виртуальные диски создает быстрее других аналогичных прог.
7 | 10 | Ответить
Андрей про Virtual CloneDrive 5.5.0.0 [11-12-2016]
прога супер, какой-то формат не понимала, и я просто переименовал расширение файла.
8 | 7 | Ответить
NUBIK про Virtual CloneDrive 5.4.7.0 [13-10-2014]
Попробуйте WinCDEmu. Тянет всё, количество приводов не ограничено, бесплатная. И будет вам счастье.
7 | 21 | Ответить
Robot про Virtual CloneDrive 5.4.7.0 [25-01-2014]
Программа не понимает MDF и NRG, нужно их в ISO конвертировать
6 | 8 | Ответить
Lotan_Smerch в ответ Robot про Virtual CloneDrive 5.5.2.0 [21-11-2023]
Все форматы понимает, надо просто уметь ей пользоваться!
2 | 2 | Ответить
Saruman в ответ Robot про Virtual CloneDrive 5.5.2.0 [20-01-2026]
При установке надо было галочки поставить , и всё она будет понимать. Пользуюсь данной прогой со времен XP , программа на миллион
| | Ответить