Virtual CloneDrive для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 4.36/5 голосов - 114
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Образы дисков - Эмуляторы приводов
Загрузок (сегодня/всего):8 / 119 793 | Статистика
Размер:1.71 Мб
Virtual CloneDrive - бесплатная программа для эмуляции оптических CD, DVD и Blu-ray приводов. Поддерживает монтирование образов, записанных в таких форматах как ISO, BIN, IMG, UDF, DVD и CCD.

Virtual CloneDrive позволяет создать в операционной системе виртуальный привод, программно полностью идентичный физическому. Образы можно "вставить" в виртуальный привод с вашего жесткого диска или сетевого диска простым двойным щелчком и таким образом использовать их как обычные CD, DVD или Blu-ray.

Поддерживает до 15 виртуальных приводов одновременно — независимо от того, содержит ли образ аудио, видео или просто данные. Virtual CloneDrive полностью интегрирован в контекстные меню проводника Windows. Кроме всего прочего может эмулировать защиту дисков, так что Windows не сможет отличить ваш образ от реального диска, с которого он был скопирован.

Отзывы о программе Virtual CloneDrive

Сергей про Virtual CloneDrive 5.5.0.0 [10-11-2017]

На разных компах с win7prof то работает , то не работает. И что этой проге надо не понятно. Если работает, то виртуальные диски создает быстрее других аналогичных прог.


Андрей про Virtual CloneDrive 5.5.0.0 [11-12-2016]

прога супер, какой-то формат не понимала, и я просто переименовал расширение файла.


NUBIK про Virtual CloneDrive 5.4.7.0 [13-10-2014]

Попробуйте WinCDEmu. Тянет всё, количество приводов не ограничено, бесплатная. И будет вам счастье.


Robot про Virtual CloneDrive 5.4.7.0 [25-01-2014]

Программа не понимает MDF и NRG, нужно их в ISO конвертировать


Lotan_Smerch в ответ Robot про Virtual CloneDrive 5.5.2.0 [21-11-2023]

Все форматы понимает, надо просто уметь ей пользоваться!


Saruman в ответ Robot про Virtual CloneDrive 5.5.2.0 [20-01-2026]

При установке надо было галочки поставить , и всё она будет понимать. Пользуюсь данной прогой со времен XP , программа на миллион


жека про Virtual CloneDrive 5.4.7.0 [05-10-2013]

программа на
+5


