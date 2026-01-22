Virtual CloneDrive - бесплатная программа для эмуляции оптических CD, DVD и Blu-ray приводов. Поддерживает монтирование образов, записанных в таких форматах как ISO, BIN, IMG, UDF, DVD и CCD.

Virtual CloneDrive позволяет создать в операционной системе виртуальный привод, программно полностью идентичный физическому. Образы можно "вставить" в виртуальный привод с вашего жесткого диска или сетевого диска простым двойным щелчком и таким образом использовать их как обычные CD, DVD или Blu-ray.

Поддерживает до 15 виртуальных приводов одновременно — независимо от того, содержит ли образ аудио, видео или просто данные. Virtual CloneDrive полностью интегрирован в контекстные меню проводника Windows. Кроме всего прочего может эмулировать защиту дисков, так что Windows не сможет отличить ваш образ от реального диска, с которого он был скопирован.