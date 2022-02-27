Easy Translator - мощный переводчик различных текстовых данных, который легко справляется с переводом веб-содержимого интернет-страниц, писем, чата и сообщений электронной почты между основными международными языками. Инструментом поддерживается перевод между 81 языками в текстовом режиме, из которых 46 языков имеют еще и речевую поддержку для прослушивания правильного произношения, что может пригодиться тем, кто изучает языки самостоятельно. Речевые аудио-файлы могут быть сконвертированы в MP3 формат.