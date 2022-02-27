Easy Translator для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 89.95 EUR
|Ограничение:
|14 дней работы
|Версия:
|17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AceTools
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 512 | Статистика
|Размер:
|12,7 Мб
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Easy Translator - мощный переводчик различных текстовых данных, который легко справляется с переводом веб-содержимого интернет-страниц, писем, чата и сообщений электронной почты между основными международными языками. Инструментом поддерживается перевод между 81 языками в текстовом режиме, из которых 46 языков имеют еще и речевую поддержку для прослушивания правильного произношения, что может пригодиться тем, кто изучает языки самостоятельно. Речевые аудио-файлы могут быть сконвертированы в MP3 формат.
- Улучшены переводы и добавлены новые языки
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Отзывы о программе Easy Translator
dek про Easy Translator 11.0 [28-03-2016]
Анонсирована как переводчик электронной почты. А реально-обычный двухоконный переводчик.В общем-ерунда.
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