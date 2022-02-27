Easy Translator для Windows

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 89.95 EUR
Ограничение:14 дней работы
Версия:17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 512 | Статистика
Размер:12,7 Мб
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Easy Translator - мощный переводчик различных текстовых данных, который легко справляется с переводом веб-содержимого интернет-страниц, писем, чата и сообщений электронной почты между основными международными языками. Инструментом поддерживается перевод между 81 языками в текстовом режиме, из которых 46 языков имеют еще и речевую поддержку для прослушивания правильного произношения, что может пригодиться тем, кто изучает языки самостоятельно. Речевые аудио-файлы могут быть сконвертированы в MP3 формат.

Что нового в Easy Translator 17.0?
  • Улучшены переводы и добавлены новые языки
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Отзывы о программе Easy Translator

dek про Easy Translator 11.0 [28-03-2016]

Анонсирована как переводчик электронной почты. А реально-обычный двухоконный переводчик.В общем-ерунда.
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