Мини-Зарплата для Windows

Мини-Зарплата 6.0

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Описание Мини-Зарплата 6.0Описание   Скачать Мини-Зарплата 6.0СКАЧАТЬ (4,06 Мб) Скриншоты Мини-Зарплата 6.0Скриншоты (5)   Статистика Мини-Зарплата 6.0Статистика   Отзывы о Мини-Зарплата 6.0Отзывы (8)  
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4.08 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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Мини-Зарплата - программа предназначена для небольших фирм и содержит все основные функции по расчету зарплаты: учет начислений и вычетов в каждом месяце, расчет налогов - НДФЛ, ЕСН, платежей на обязательное пенсионное страхование, автоматическое формирование платежек для оплаты налогов, автоматическое составление отчетности и др.

Основные возможности программы:

  • Расчет заработной платы
  • Расчет НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
  • Расчет ЕСН (единый социальный налог)
  • Расчет взносов на обязательное пенсионное страхование
  • Автоматический расчет регрессивных тарифов
  • Автоматическое создание платежных поручений для оплаты налогов (в программы Мини-Платежки и Лайтик-Платежки)
  • Просмотр итоговых данных (за год) по любому из налогов
  • Автоматическое формирование отчетности для сдачи в наловую инспекцию, ПФР и т.д.
  • Настраиваемые ставки налогов для различных режимов налогобложения
  • Печать расчетной ведомости на выдачу зар.платы

Бесплатная регистрация и получение пароля.

Что нового в Мини-Зарплата 6.0?
  • Новые предельные величины баз по страховым взносам в 2020 году:
    • в ФСС - 912 000 руб.;
    • в ПФР - 1 292 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
    • в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
Мини-Зарплата
Мини-Зарплата
Мини-Зарплата
Мини-Зарплата
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 11 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры
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Отзывы о программе Мини-Зарплата

Юлия про Мини-Зарплата 5.6 [20-06-2018]

Отчетность- декларация по ЕСН за 2007г??? Больные что ли?
2 | 2 | Ответить

Александра про Мини-Зарплата 5.6 [15-11-2017]

скачала прогу, т.к написано, что расчет ДО 5 чел, я понимаю, что 1 чел - это ДО пяти, но не надо так нагло обманывать. Если пишите 5, то пусть и считает на 5 чел, а не на одного.
3 | 2 | Ответить

Ирина про Мини-Зарплата 5.1 [17-02-2017]

пишите 5 сотрудников. Это неправда. Возможен расчёт только для одного.
3 | 4 | Ответить

Евгения про Мини-Зарплата 4.5 [27-05-2015]

доки формируются если только установлен ексель. пришлось удолить. в поиске
4 | 6 | Ответить

из микро деревни про Мини-Зарплата 4.5 [18-02-2014]

Простая программа для рассчета зарплаты,все очень просто.
5 | 2 | Ответить

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