Hot Key Manager - программа позволяющая вешать на горячие клавиши такие функции как выключить/включить/релогин, изменение громкости, управление винампом,

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности

Winstep Nexus 19.2

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного

USB Flash Drives Control 4.1.0.0

USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к

Start Menu 7 5.70

Start Menu 7 - альтернатива меню Пуск в операционных системах Windows XP и Windows 7. Программа предоставляет множество разнообразных функций, которые недоступны в