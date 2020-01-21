SyMenu для Windows

SyMenu 6.10.7325

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Описание SyMenu 6.10.7325Описание   Скачать SyMenu 6.10.7325СКАЧАТЬ (3,29 Мб) Скриншоты SyMenu 6.10.7325Скриншоты (6)   Статистика SyMenu 6.10.7325Статистика   Отзывы о SyMenu 6.10.7325Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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SyMenu - это утилита, позволяющая быстро запускать портативные программы, которые установлены на USB-флешке. Для поиска необходимой программы имеется специальное поле, которое подобно меню поиска в Windows 7. Кроме того, этот инструмент может автоматически привязать к себе любое приложение, находящееся на ПК. Можно настроить SyMenu для простого и быстрого добавления ссылок на портативные программы, документы, Windows-команды, папки и URL-адреса.

Основные функциональные возможности программы:

  • Удобный поиск, позволяющий быстро отыскать любые приложения.
  • С помощью оболочки Windows Start Menu можно производит поиск программ по связкам в хосте компьютера меню Пуск.
  • Менеджер расширений позволяет заменить временные файлы нормальными расширениями Windows.
  • Функция автозапуска дает возможность запускать собственный список приложений при открытии утилиты.
  • Режимы выполнения: запустить, запустить как, открыть папку и показать свойства.
  • Пакетный режим, позволяющий создать массовый импорт новых приложений.
Что нового в SyMenu 6.10.7325?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
SyMenu
SyMenu
SyMenu
SyMenu
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
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Отзывы о программе SyMenu

(ерж про SyMenu 2.06.5043 [24-10-2013]

Использую много портативных программ находящихся на ПК и эта утилита помогает мне "разгрузить" рабочий стол от обилия иконок - перенести их часть в её список, чем плодить виртуальные рабочие столы. Считаю для себя, что это удобно.
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