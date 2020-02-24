AdvancedRun для Windows

AdvancedRun 1.20

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Описание AdvancedRun 1.20Описание   Скачать AdvancedRun 1.20СКАЧАТЬ (60 Кб) Скриншоты AdvancedRun 1.20Скриншоты (1)   Статистика AdvancedRun 1.20Статистика   Отзывы о AdvancedRun 1.20Отзывы (0)  
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AdvancedRun - небольшая портативная утилита для запуска любого приложения на ПК с заданными параметрами. Тут можно установить аргументы командной строки, класс приоритета (обычный, высокий, ожидание и др.), вид основного окна (скрытое, обычное, свернутое и др.), позицию и размер окна, указать имя пользователя, ID процесса и другое.

Кроме этого, есть возможность использовать режим совместимости с различными версиями операционок (от Windows 95 до Windows 8), отключать визуальные оформления, масштабирование, композицию рабочего стола и задействовать цветовую разрядность. Установив все необходимые параметры, Вы можете приступать к запуску приложения.

Чтобы постоянно не вводить одни и те же опции вручную, предусмотрено сохранение настроек в конфигурационный .cfg-файл, что удобно и экономит время. В общем, AdvancedRun проста в использовании, не имеет сложных настроек и даст Вам полный контроль над запускаемыми программами из единого лаконичного окошка.

AdvancedRun
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 595
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
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