Winstep Nexus для Windows
|Оценка:
|4.04/5 голосов - 371
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.4
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Winstep Software Technologies
|Категории:
|Украшательства - Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 121 875 | Статистика
|Размер:
|38.26 Мб
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного назначения в Mac OS. Для размещения необходимого приложения или папки на панели достаточно перетащить соответствующую пиктограмму с помощью мыши. Позволяет создать несколько док-панелей, каждая из которых будет предоставлять доступ к специфическому набору приложений. Панели могут быть многоуровневыми, в этом случае при наведении курсора на экран будет выведено соответствующее подменю или дополнительный набор иконок.
Особенности:
- Гибкая настройка параметров.
- Поддержка работы с несколькими мониторами, виджеты.
- Поддерживает множество скинов, выбор звукового оформления.
- Добавление специальных эффектов (размытие, круги на воде, и т.п.).
- Различные дополнения: проверка почты, погода, загрузка процессора и т.п.
- Возможность создание скриншотов рабочего стола.
- Может размещаться в выбранной пользователем области дисплея и скрываться с глаз в неактивном состоянии.
Отзывы о программе Winstep Nexus
Дмитрий про Winstep Nexus 16.6 [12-01-2017]
При добавлении ярлыка на эту чудо панель говорит:слишком длинное имя ярлыка,на этом мысль обрывается,в общем 2балла,и ф топку.
София про Winstep Nexus 15.9 [02-08-2016]
Отличная прога!
Я пробовала RocketDock(плюсы: стабильность, простота; минусы: очень мало функций). Потом XWindowsDock(плюсы: функциональность; минусы: постоянно глючит, прекращает норм работать, некоторые проги с неё не запускаются).
Поставила эту и эмоции только положительные! ещё более функциональная, плавная, и стабильная, и очень эффектная! и качественная. Минусов пока не заметила.
Evgeny про Winstep Nexus 15.7 [19-08-2015]
до 12 версии проблем с русским не было, а 14.5 15.7 хоть и обещают поддержку русского на сайте, а в настройках его нет.
Slavasv про Winstep Nexus 12.2 [30-10-2013]
Вы о каких 1 гиг памяти? у меня 27 мг жрёт!
Андрей про Winstep Nexus 12.2 [30-09-2013]
Прога отличная,очень удобная.Если бы ещё добавить к ней несколько доков,что бы собрать в них ярлыки по категориям ей бы вообще цены не было.И не понял как бы в ней сделать,что бы время объявляло по русски,а в остальном всё понятно.Всем рекомендую.
Lo в ответ Андрей про Winstep Nexus 14.11 [08-02-2015]