Отзывы о программе Winstep Nexus

Дмитрий При добавлении ярлыка на эту чудо панель говорит:слишком длинное имя ярлыка,на этом мысль обрывается,в общем 2балла,и ф топку.

София Отличная прога!

Я пробовала RocketDock(плюсы: стабильность, простота; минусы: очень мало функций). Потом XWindowsDock(плюсы: функциональность; минусы: постоянно глючит, прекращает норм работать, некоторые проги с неё не запускаются).

Поставила эту и эмоции только положительные! ещё более функциональная, плавная, и стабильная, и очень эффектная! и качественная. Минусов пока не заметила.

Evgeny до 12 версии проблем с русским не было, а 14.5 15.7 хоть и обещают поддержку русского на сайте, а в настройках его нет.

Slavasv Вы о каких 1 гиг памяти? у меня 27 мг жрёт!

Андрей Прога отличная,очень удобная.Если бы ещё добавить к ней несколько доков,что бы собрать в них ярлыки по категориям ей бы вообще цены не было.И не понял как бы в ней сделать,что бы время объявляло по русски,а в остальном всё понятно.Всем рекомендую.

