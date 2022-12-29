RunAsTool для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 153 | Статистика
|Размер:
|1,06 Мб
RunAsTool - небольшая портативная утилита, которая позволяет настроить запуск отдельных программ на компьютере с требуемыми правами, что особенно удобно когда на одном и тоже ПК есть несколько пользователей. Так, тут можно отметить запуск любого приложения от администратора, с ограниченными правами или настройками по умолчанию. Таким образом, пользователи с обычными учетными записями не смогут получить повышенные права для программ, что убережет систему от нежелательных изменений. Однако, если для какого-то отдельного приложения нужно сделать исключение, то этот инструмент позволит сделать такую правку без лишних сложностей.
При первом запуске утилиты нужно выбрать администратора ПК и ввести правильный пароль входа в систему. А дальше просто перетаскивайте файлы приложений в список и задавайте права и параметры их запуска. Кстати, здесь же можно сделать и ярлычки программ, которые автоматически разместятся на рабочий стол.
Для обычных пользователей в RunAsTool предусмотрен ограниченный режим, в котором нельзя изменять настройки. В общем-то все достаточно просто и понятно: определяйте права запуска программ и приложений на своем ПК для различных пользователей.
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