Clavier+ - это интересный и весьма полезный инструмент, который позволяет ассоциировать действие на ПК с любой клавишей быстрого доступа или так называемым ярлыком. Это может быть:

запуск программ: Word, калькулятор, браузер и т.д.

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открытие папок и дисков: Мои документы, C:, CD-Rom диск и т.д.

написание специальных символов: ® или ©, символы валют вида Ђ или Ґ и т.д.

написание текста: адрес электронной почты, название компании и т.д. в любых программах (Word, интернет-браузер, блокнот и др.)

симулирование нажатия клавиш, например, для выполнения команды в меню программы

симулирование перемещения или действия указателя мыши и действия колеса мыши

Сочетания клавиш можно использовать с (почти) любой клавишей на клавиатуре. Клавиши Windows, расположенные по бокам от пробела, могут быть использованы вместе с Ctrl, Alt и Shift. Т.к. программы редко используют эти клавиши, то доступно много простых сочетаний: Win + A, Win + 2, Win + . и т.д.

Также Clavier+ может изменять поведение специальных клавиш, таких как, например, F11. При необходимости действие клавиш может зависеть от активной программы - это позволяет добавить ярлыки на конкретные программы. Таким же образом действие клавиш может зависеть от ключей состояния переключения - Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock. Например, это позволяет написать специальные символы вместо цифр, когда будет установлен режим Caps Lock.