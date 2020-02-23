написание текста: адрес электронной почты, название компании и т.д. в любых программах (Word, интернет-браузер, блокнот и др.)
симулирование нажатия клавиш, например, для выполнения команды в меню программы
симулирование перемещения или действия указателя мыши и действия колеса мыши
Сочетания клавиш можно использовать с (почти) любой клавишей на клавиатуре. Клавиши Windows, расположенные по бокам от пробела, могут быть использованы вместе с Ctrl, Alt и Shift. Т.к. программы редко используют эти клавиши, то доступно много простых сочетаний: Win + A, Win + 2, Win + . и т.д.
Также Clavier+ может изменять поведение специальных клавиш, таких как, например, F11. При необходимости действие клавиш может зависеть от активной программы - это позволяет добавить ярлыки на конкретные программы. Таким же образом действие клавиш может зависеть от ключей состояния переключения - Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock. Например, это позволяет написать специальные символы вместо цифр, когда будет установлен режим Caps Lock.