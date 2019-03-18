Any Burn для Windows

Any Burn 4.4

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Описание Any Burn 4.4Описание   Скачать Any Burn 4.4СКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты Any Burn 4.4Скриншоты (7)   Статистика Any Burn 4.4Статистика   Отзывы о Any Burn 4.4Отзывы (1)  
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1.20 из 5, всего оценок - 143
  • Рейтинг программы - 1.20 из 5
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Any Burn - небольшая бесплатная утилита для работы с CD/DVD/Blue-ray дисками. Интерфейс программы достаточно удобен: главное окно представляет из себя набор закладок, которые выбираются в зависимости от конкретной задачи. Можно записать на диск готовые образы или отдельные файлы и папки, записать Audio-CD из имеющихся файлов аудиоформата, стереть перезаписываемый диск, создать образ диска или отдельных папок/файлов, скопировать диск и др. операции. Этот инструмент станет неплохой альтернативой существующим платным и "тяжелым" программам по управлению CD/DVD/Blue-ray дисков.

Основные возможности программы:

  • быстрая запись дисков,
  • быстрое создание образов,
  • поддерживается работа с мультисессией,
  • возможность конвертирования файлов,
  • предоставляется информация как о диске, так и самом приводе.
Что нового в Any Burn 4.4?
  • Добавлена орция "Finalize disc" в настройках диалогового окна
  • Некоторые незначительные исправления и улучшения
Any Burn
Any Burn
Any Burn
Any Burn
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование - Образы дисков
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Отзывы о программе Any Burn

alexey про Any Burn 1.7 [23-12-2013]

Неплохо.
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