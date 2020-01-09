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Angry Birds Go! для Android

Angry Birds Go! 2.9.1 для Android

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Описание Angry Birds Go! 2.9.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Go! 2.9.1 для AndroidСКАЧАТЬ (82,63 Мб) Скриншоты Angry Birds Go! 2.9.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds Go! 2.9.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Go! 2.9.1 для AndroidОтзывы (1)  
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4.82 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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Angry Birds Go! - нескончаемое противостояние злых птиц и свиней обрело новые формы. Теперь вместо привычного артиллерийского шутера, в котором необходимо расстреливать птицами укрепления свиней, игроку предлагается поучаствовать в захватывающих гонках, проходящих на скоростных трассах Свинского острова. Болиды участников собраны из подручного хлама (бочек, ящиков, обрезков проволоки и т.д.), но это абсолютно не ощущается, когда несешься на головокружительной скорости по дороге, обгоняя на виражах менее мастеровитых и сноровистых соперников.

Гоночные машины можно прокачивать за счет зарабатываемых во время гонок монет, улучшая им скорость, ускорение, управляемость и прочность, благодаря чему в итоге можно собрать мегаскоростной суперкар. У игрока присутствует возможность играть как за птиц, так и за свиней, использовать во время гонки супер-силу, присущую каждой птичке индивидуально, выбирать разновидности гонки и многое другое.

Примечание! При первом запуске игра самостоятельно загружает из сети Интернет дополнительные материалы и графику.

Angry Birds Go!
Angry Birds Go!
Angry Birds Go!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 14 585
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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Отзывы о программе Angry Birds Go!

из деревни про Angry Birds Go! 1.0.1 для Android [15-12-2013]

Интересная игра.
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