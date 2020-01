Оцените программу!

5 Angry Birds Go! - нескончаемое противостояние злых птиц и свиней обрело новые формы. Теперь вместо привычного артиллерийского шутера, в котором необходимо расстреливать птицами укрепления свиней, игроку предлагается поучаствовать в захватывающих гонках, проходящих на скоростных трассах Свинского острова. Болиды участников собраны из подручного хлама (бочек, ящиков, обрезков проволоки и т.д.), но это абсолютно не ощущается, когда несешься на головокружительной скорости по дороге, обгоняя на виражах менее мастеровитых и сноровистых соперников. Гоночные машины можно прокачивать за счет зарабатываемых во время гонок монет, улучшая им скорость, ускорение, управляемость и прочность, благодаря чему в итоге можно собрать мегаскоростной суперкар. У игрока присутствует возможность играть как за птиц, так и за свиней, использовать во время гонки супер-силу, присущую каждой птичке индивидуально, выбирать разновидности гонки и многое другое. Примечание! При первом запуске игра самостоятельно загружает из сети Интернет дополнительные материалы и графику. Angry Birds Go! для Windows Phone

