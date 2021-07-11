Asphalt 8: На взлёт для Android
|Оценка:
|4.16/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.0k | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gameloft
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 383 | Статистика
|Размер:
|98,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Asphalt 8: На взлёт – благодаря новому физическому движку, игра стала одной из лучших гонок для Android. Вы можете сесть за руль одного из 140 автомобилей (включая эксклюзивные Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX и Pagani Zonda R) и стать победителем в 9 разных уголках планеты (Венеция, Французская Гвиана, Исландия, пустыни Невады и др.).
Мощный саундтрек исполнителей Bloc Party, Mutemath и The Crystal Method отлично подходит для агрессивного вождения. Испытайте 5 уникальных игровых режимов, пройдите большое количество событий и получайте ценные призы за победы в соревнованиях.
ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЕР
- Быстрая, более сбалансированная система подбора матчей с великолепными призами.
ПОКУПКА ЗА ЗНАЧКИ
- Собирайте Значки сетевой игры за победу над соперниками и откройте эксклюзивные предметы в Магазине сетевой игры!
НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА
- Этот сезон будет сенсационным с великолепным Ferrari 599XX Evo! Кроме того, вас ждет много новых событий!
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