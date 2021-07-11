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Asphalt 8: На взлёт для Android

Описание
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Оценка: 4.16/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.0k | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 383 | Статистика
Размер:98,21 Мб
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Asphalt 8: На взлёт скриншот № 2
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Asphalt 8: На взлёт – благодаря новому физическому движку, игра стала одной из лучших гонок для Android. Вы можете сесть за руль одного из 140 автомобилей (включая эксклюзивные Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX и Pagani Zonda R) и стать победителем в 9 разных уголках планеты (Венеция, Французская Гвиана, Исландия, пустыни Невады и др.).

Мощный саундтрек исполнителей Bloc Party, Mutemath и The Crystal Method отлично подходит для агрессивного вождения. Испытайте 5 уникальных игровых режимов, пройдите большое количество событий и получайте ценные призы за победы в соревнованиях. 

 

 

Что нового в Asphalt 8: На взлёт 5.8.0k?

ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ МУЛЬТИПЛЕЕР

  • Быстрая, более сбалансированная система подбора матчей с великолепными призами.

ПОКУПКА ЗА ЗНАЧКИ

  • Собирайте Значки сетевой игры за победу над соперниками и откройте эксклюзивные предметы в Магазине сетевой игры!

НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА

  • Этот сезон будет сенсационным с великолепным Ferrari 599XX Evo! Кроме того, вас ждет много новых событий!
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