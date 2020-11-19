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Asphalt 9: Легенды для Android

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Asphalt 9: Легенды 2.5.3aОписание
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Asphalt 9: Легенды - новая веха в популярной гоночной серии, в которой вам предстоит подобрать машину своей мечты (как например Ferrari, Porsche, Lamborghini и W Motors) и участвовать в головокружительных и безудержных гонках по живописным локациям, и в конце концов стать истинной Легендой Asphalt.

Основные функции Asphalt 9: Легенды:

  • Реалистичная аркадная гонка с детально проработанными реальными тачками, HDR-технологиями и ошеломительными визуальными эффектами.
  • Сетевой онлайн-режим.
  • Более 60 самых быстрых в мире автомобилей.
  • Встроенный редактор, позволяющий подобрать подходящий цвет дисков и суппорт тормоза, добавить карбоновые детали и полностью прокачать свой автомобиль.
  • Возможность использовать закись азота чтобы в решающий момент вырваться вперед в безумной гонке.
  • Начните свой путь с Карьеры гонщика, где вас ждет форсаж из 60 сезонов и 800 гонок.
  • Инновационная система TouchDrive, которая максимально упрощает рулевое управление.
  • Открывайте награды за этап и поднимите рейтинг своего клуба.
Asphalt 9: Легенды скриншот № 2
Asphalt 9: Легенды скриншот № 3
Asphalt 9: Легенды скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.3a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:99,3 Мб
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Отзывы о программе Asphalt 9: Легенды

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