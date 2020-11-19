Asphalt 9: Легенды для Android
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Asphalt 9: Легенды - новая веха в популярной гоночной серии, в которой вам предстоит подобрать машину своей мечты (как например Ferrari, Porsche, Lamborghini и W Motors) и участвовать в головокружительных и безудержных гонках по живописным локациям, и в конце концов стать истинной Легендой Asphalt.
Основные функции Asphalt 9: Легенды:
- Реалистичная аркадная гонка с детально проработанными реальными тачками, HDR-технологиями и ошеломительными визуальными эффектами.
- Сетевой онлайн-режим.
- Более 60 самых быстрых в мире автомобилей.
- Встроенный редактор, позволяющий подобрать подходящий цвет дисков и суппорт тормоза, добавить карбоновые детали и полностью прокачать свой автомобиль.
- Возможность использовать закись азота чтобы в решающий момент вырваться вперед в безумной гонке.
- Начните свой путь с Карьеры гонщика, где вас ждет форсаж из 60 сезонов и 800 гонок.
- Инновационная система TouchDrive, которая максимально упрощает рулевое управление.
- Открывайте награды за этап и поднимите рейтинг своего клуба.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.3a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gameloft
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|99,3 Мб
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