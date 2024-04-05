Asphalt Nitro – новая версия популярной гоночной игры, предназначенная для Android-устройств. Несмотря на небольшой размер приложения, разработчикам удалось сохранить качественную трехмерную графику, присущую более «тяжелым» играм.

Управляйте лицензированными автомобилями, начиная с Mini Cooper S Roadster и заканчивая Ferrari LaFerrari или Lamborghini Veneno. Местом соревнований гонщиков станут самые живописные места планеты, где придется сразиться с другими игроками и выполнить умопомрачительные трюки. Прийти первым к финишу помогут мастерство гонщика, всевозможные улучшения машины и, конечно же, нитро.

Особенности игры включают: