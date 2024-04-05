Asphalt Nitro для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.9a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gameloft
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 2 644 | Статистика
|Размер:
|50 Мб
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Asphalt Nitro – новая версия популярной гоночной игры, предназначенная для Android-устройств. Несмотря на небольшой размер приложения, разработчикам удалось сохранить качественную трехмерную графику, присущую более «тяжелым» играм.
Управляйте лицензированными автомобилями, начиная с Mini Cooper S Roadster и заканчивая Ferrari LaFerrari или Lamborghini Veneno. Местом соревнований гонщиков станут самые живописные места планеты, где придется сразиться с другими игроками и выполнить умопомрачительные трюки. Прийти первым к финишу помогут мастерство гонщика, всевозможные улучшения машины и, конечно же, нитро.
Особенности игры включают:
- 8 режимов игры.
- Режим Полицейская Погоня.
- Гонки с друзьями в асинхронном мультиплеере.
- Прыжки с трамплинов и различные воздушные трюки.
- Возможность найти в гонке сокращенный альтернативный маршрут.
- Исправления неполадок и различные усовершенствования.
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Admin
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