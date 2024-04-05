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Asphalt Nitro для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.9a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 2 644 | Статистика
Размер:50 Мб
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Asphalt Nitro – новая версия популярной гоночной игры, предназначенная для Android-устройств. Несмотря на небольшой размер приложения, разработчикам удалось сохранить качественную трехмерную графику, присущую более «тяжелым» играм.

Управляйте лицензированными автомобилями, начиная с Mini Cooper S Roadster и заканчивая Ferrari LaFerrari или Lamborghini Veneno. Местом соревнований гонщиков станут самые живописные места планеты, где придется сразиться с другими игроками и выполнить умопомрачительные трюки. Прийти первым к финишу помогут мастерство гонщика, всевозможные улучшения машины и, конечно же, нитро.

Особенности игры включают:

  • 8 режимов игры.
  • Режим Полицейская Погоня.
  • Гонки с друзьями в асинхронном мультиплеере.
  • Прыжки с трамплинов и различные воздушные трюки.
  • Возможность найти в гонке сокращенный альтернативный маршрут.
Что нового в Asphalt Nitro 1.7.9a?
  • Исправления неполадок и различные усовершенствования.
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