Детская раскраска для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 7 441 | Статистика
|Размер:
|7,04 Мб
Детская раскраска - увлекательная программа для ребенка, которая позволит ему весело провести время за раскрашиванием различных картинок.
В программе имеется большое количество различных картинок для раскрашивания, они подобраны так, чтобы понравиться даже самым маленьким любителям рисования. Раскраска не только приносит ребенку радость в рисовании, но и улучшает восприятие цветов, развивает мышление и фантазию. Детская раскраска поможет развить в ребенке творческое начало с самого детства.
- Исправление найденных ошибок.
- Оптимизация программы.
- Совместимость в Windows 10.
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Отзывы о программе Детская раскраска
Евгений про Детская раскраска 2.0 [17-04-2022]
Вообще на XP не запускается-виснет
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