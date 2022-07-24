Детская раскраска для Windows

Описание
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Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 7 441 | Статистика
Размер:7,04 Мб
Детская раскраска скриншот № 1
Детская раскраска скриншот № 2
Детская раскраска скриншот № 3
Детская раскраска скриншот № 4

Детская раскраска - увлекательная программа для ребенка, которая позволит ему весело провести время за раскрашиванием различных картинок.

В программе имеется большое количество различных картинок для раскрашивания, они подобраны так, чтобы понравиться даже самым маленьким любителям рисования. Раскраска не только приносит ребенку радость в рисовании, но и улучшает восприятие цветов, развивает мышление и фантазию. Детская раскраска поможет развить в ребенке творческое начало с самого детства.

Что нового в Детская раскраска 2.2?
  • Исправление найденных ошибок.
  • Оптимизация программы.
  • Совместимость в Windows 10.
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Отзывы о программе Детская раскраска

Евгений про Детская раскраска 2.0 [17-04-2022]

Вообще на XP не запускается-виснет
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