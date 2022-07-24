Детская раскраска - увлекательная программа для ребенка, которая позволит ему весело провести время за раскрашиванием различных картинок.

В программе имеется большое количество различных картинок для раскрашивания, они подобраны так, чтобы понравиться даже самым маленьким любителям рисования. Раскраска не только приносит ребенку радость в рисовании, но и улучшает восприятие цветов, развивает мышление и фантазию. Детская раскраска поможет развить в ребенке творческое начало с самого детства.