AVIToolbox для Windows

AVIToolbox 2.8.3.63

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Описание AVIToolbox 2.8.3.63Описание   Скачать AVIToolbox 2.8.3.63СКАЧАТЬ (2,47 Мб) Скриншоты AVIToolbox 2.8.3.63Скриншоты (3)   Статистика AVIToolbox 2.8.3.63Статистика   Отзывы о AVIToolbox 2.8.3.63Отзывы (3)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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AVIToolbox - простая программа для обрезки видеофайлов в формате .avi. С помощью этого приложения можно из какого-либо видеофайла вырезать нужный фрагмент и сохранить в виде отдельного ролика. Это особенно удобно при обычном редактировании домашнего видео, когда нужно просто удалить неудачные или неинтересные видеозаписи.

Прямо из главного окна программы есть возможность записать видеофайл на диск или проконвертировать его в DVD-формат, однако для этого приложение затребует установки дополнительного программного обеспечения. Помимо этого данная утилита способна извлечь из видеоролика звуковую дорожку и даже отдельные кадры по выбору пользователя. Интерфейс программы очень прост и понятен, что даст возможность изменять свои видеоклипы даже абсолютным новичкам.

AVIToolbox
AVIToolbox
AVIToolbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 762
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AVIToolbox

Богдан про AVIToolbox 2.7.1.58 [05-09-2017]

она с ограничениями
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vvvv про AVIToolbox 2.3.1.40 [03-01-2014]

прога полная хрень. не качайте!
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ВВВВВВ про AVIToolbox 2.3.1.40 [29-12-2013]

Вот это говнище! Будете такую хрень сюда заливать - потеряете уважение
1 | | Ответить

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