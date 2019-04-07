Soft4Boost Burning Studio - приложение для простого и удобного выполнения разнообразных задач записи на CD, DVD, Blu-ray диски. Используя эту программу можно записывать видео с жесткого диска ПК прямо на DVD или Blu-ray диски для просмотра на домашних DVD/BD-плеерах, записывать любые данные на CD, DVD, Blu-ray диски, создавать аудио CD, копировать CD, DVD и Blu-ray диски, восстановить испорченный диск с поврежденной структурой, создавать, записывать и редактировать образы дисков, создавать загрузочные диски, очищать диски перед записью, просматривать сведения об оптическом дисководе и поддерживаемых им типах дисков.

Программой поддерживаются все основные типы оптических носителей, такие как CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, двуслойные DVD, Blu-ray BD-R, BD-RE, двуслойные BD-R и BD-RE диски. Этот инструмент разработан и протестирован для IDE, SATA, SCSI, USB и Firewire приводов, и легко работает с большинством из них.

Интерфейс Soft4Boost Burning Studio очень прост и интуитивно понятен, что позволить выполнять различные операции с дисками даже новичкам.